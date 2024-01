Napoli, colpo per la difesa a sorpresa: l’agente esce allo scoperto

Il Napoli a sorpresa, sfumato in maniera definitiva Nehuen Perez, è pronto a piazzare un altro colpo per puntellare la propria difesa. Nelle ultime ore è circolata una voce ed ora l’agente del calciatore ha deciso di uscire allo scoperto. Ha fatto, in tal senso, chiarezza su questa situazione e sulle ultime a riguardo.

Gli azzurri, come è noto, si erano dati sin dalle prime battute di questo mercato un obiettivo su tutti: quello di prendere un difensore centrale. Questa esigenza sembrava essere cresciuta ancora di più dopo il passaggio ad una difesa a 3 invece che a 4. Non a caso, il club di Aurelio De Laurentiis aveva trovato praticamente la quadra tanto con l’Udinese quanto per il calciatore e si attendeva solo l’annuncio per Nehuen Perez. Alla fine, in maniera sbalorditiva, questo affare è sfumato ed ora salta fuori un nuovo potenziale affare che i partenopei vogliono cogliere. Ed in tal senso l’agente è uscito allo scoperto.

Gli azzurri provano il colpo in difesa?

I tempi adesso stringono e da più parti si stanno facendo largo le indiscrezioni che vedono il Napoli intenzionato a restare così in difesa. A sorpresa, però, è emerso un nome nuovo che può rappresentare un innesto importante per i partenopei.

Si tratta di Jayden Oosterwolde, roccioso centrale olandese in forza al Fenerbahce. La notizia che vedeva il Napoli sulle sue tracce è stata lanciata in Turchia nella giornata di ieri ed ora il suo agente, Joes Blakborn, ai microfoni di Radio CRC, ha fatto chiarezza su queste indiscrezioni. L’interesse, in tal senso, c’è ed è stato confermato. Ma vediamo realmente come stanno le cose.

Napoli su Oosterwolde: le parole del suo agente

Cresciuto nel Twente, è passato per Parma prima di esplodere definitivamente al Fenerbahce. Acquistato per circa 7 milioni questa estate, dopo soli sei mesi ha visto il suo valore triplicare. Il suo agente ha confermato che Oosterwolde verrebbe di corsa al Napoli dal momento che sarebbe un salto in avanti importante. Un altro club che lo segue in Serie A è il Milan. In entrambi i casi, però, stando alle parole di Joes Blakborn, non c’è una vera e propria trattativa in piedi ma solo un interessamento. Da vedere se nelle prossime ore cambierà qualcosa.