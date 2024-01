Napoli, trovato l’erede di Kim: De Laurentiis esulta, c’è l’offerta

Dopo una ricerca durata quasi un anno, il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe aver trovato finalmente il sostituto di Kim

Il Napoli di Walter Mazzarri ha confermato domenica contro la Lazio di aver ritrovato due aspetti fondamentali in chiave raggiungimento quarto posto: una condizione fisica decente e una buona compattezza difensiva. La gara contro gli uomini di Maurizio Sarri, certamente, non sarà ricordata per lo spettacolo, anzi, ma segna un punto di continuità con la Final Four di Supercoppa Italiana.

Nelle due gare contro la Fiorentina e l’Inter, che ha poi vinto il trofeo, il Napoli ha infatti concesso poche opportunità agli avversari. Il motivo sicuramente di questa ritrovata compattezza difenisva è sicuramente il passaggio di Walter Mazzarri dal 4-3-3 di ‘spallettiana memoria’ alla sua tanto amata difesa a tre.

Questa scelta, dovuta anche alle tantissime assenze di queste settimane in casa azzurra, di Mazzarri di cambiare modulo ha comunque portato al Napoli di creare davvero poche occasioni da gol.

Il tecnico toscano, però, aveva come obiettivo primario quello di dare più sicurezza ad una difesa che non si è più ritrovata dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Tuttavia, per la gioia dei tifosi azzurri, bisogna registrare delle novità proprio sulla ricerca del sostituto del sudcoreano.

Secondo varie indiscrezioni di mercato, visto che Natan ha dimostrato di aver bisogno di più tempo per arrivare ad un determinato livello, il Napoli sta infatti cercando per l’anno prossimo un nuovo difensore. Tra i nomi accostati al club partenopeo, di fatto, bisogna sicuramente inserire quello del giapponese Ko Itakura.

Calciomercato, il Napoli torna su Ko Itakura del Borussia M’Gladbach: è l’erede di Kim

Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto anche ad offrire tra i 15 ed i 20 milioni di euro per convincere il Borussia Monchengladbach a cedere a titolo definitivo le prestazioni di Ko Itakura. Il calciatore giapponese anche l’estate scorsa era nel mirino del team partenopei che, però, ha poi virato su Natan.

Il Napoli ha capito che il reparto in cui deve rinforzarsi è quello difensivo, ma l’acquisto di Perez dall’Udinese – c’era accordo sui 18 milioni di euro compresi 2 di bonus – è stato bloccato dopo la decisione di Mazzarri e dello stesso club di non cedere più Ostigard, tra i migliori in campo nella sfida con la Lazio.