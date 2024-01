Schumacher, il ricordo è davvero doloroso: fan distrutti

Un ricordo particolare emerge dal passato di Michael Schumacher. L’ex pilota è ancora un personaggio molto amato dagli appassionati dei motori e non solo

È emerso un retroscena che commuove i fan e non solo di Michael Schumacher.

La riabilitazione di Schumacher prosegue e solo recentemente è trapelata qualche indiscrezione in più sul suo stato di salute. I media esteri hanno svelato come l’ex campione parteciperà al matrimonio della figlia Gina in programma per quest’estate a Maiorca. Schumacher sarà comunque seguito dallo staff medico per l’evento.

L’ex pilota sta seguendo inoltre dei trattamenti innovativi, qualche settimana fa era stato portato su una pista svizzera in modo da accelerare le sue facoltà cognitive e sbloccare così qualche ricordo dal passato.

La sua storia in F1 non si cancella, ha conquistato sette titoli mondiali ed è stato il pilota più vincente di sempre della Ferrari. La sua avventura nel mondo motoristico è stata trascinante, tuttavia emergono anche dei rimpianti come rivela James Volwes, ex capo della Mercedes.

Schumacher in Mercedes, il rammarico di Wolves

Il ritorno di Schumacher in Formula 1, dopo il suo addio alla Ferrari, aveva spiazzato i fan ma era troppo forte la voglia di tornare a correre e misurarsi in pista. Un posto per il campione lo aveva trovato nella scuderia argentata insieme a Nico Rosberg, il grande rammarico di James Volwes è di non aver fatto trionfare Schumacher in Mercedes.

Un rammarico evidente nelle tre stagioni di Schumacher in Mercedes, dal 2010 al 2012 ha corso con il team ed è andato sul podio solamente in un’occasione. La macchina lottava spesso per il piazzamento a punti più che per le vittorie, Volves ne era consapevole: “Mi addolora ancora oggi tutto ciò, è il rimpianto della mia carriera il fatto di non averlo messo nelle condizioni di vincere, avrebbe meritato ciò anche con la Mercedes”.

Schumacher concluse la sua carriera dopo il Gp del Brasile del 2012, dove conquistò la settima piazza ma aveva lasciato ugualmente un grande ricordo in Mercedes. Volwes, nel podcast di High Performance, ha messo in evidenza le qualità umane del campione tedesco, Schumacher era l’uomo ideale da avere in pista e fuori dai paddock.

L’ex boss Mercedes ha sottolineato un aspetto umano che ha commosso i tifosi: “Mi colpì molto, si interessava con grande sincerità e voleva conoscermi, sapere chi era la mia famiglia e quali motivazioni avessi: è un aspetto raro da trovare. Non faceva ciò per interesse, ma ci teneva realmente: Schumacher, dietro le quinte, era un uomo diverso da quello mostrato dai media”.