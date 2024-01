Sinner, il retroscena appena scoperto: i tifosi sono spiazzati

Jannik Sinner continua a far sognare gli italiani, un ulteriore dettaglio sulla sua vita privata è analizzato ora con grande curiosità

La grande passione per lo sport di Jannik Sinner è evidente, in queste ultime ore emerge qualche dettaglio in più sul lato motoristico del fresco campione degli Open d’Australia.

Sinner ha iniziato questa nuova stagione con uno slancio pazzesco, la vittoria di domenica agli Open d’Australia ha confermato tutte le sue qualità. È il campione su cui puntare per il futuro, l’uomo che può abbattere i record italiani e, soprattutto, insidiare la prima posizione del ranking Atp attualmente in mano a Novak Djokovic.

L’altoatesino piace agli italiani per i suoi colpi e lo stile sempre moderato, non è abituato a colpi di testa né in campo e nemmeno nella vita. Anzi, emerge una passione davvero particolare in fatto di motori, la sua scelta ha sorpreso un po’ i tifosi.

Sinner, infatti, sembra aver una naturale predilezione automobilistica non per la Ferrari, ma verso un altro storico marchio che garantisce un’affidabilità importante su strada.

La particolarità in campo motoristico spiazza un po’ i tifosi. Jannik Sinner anche in fatto di auto ha dei gusti originali, come rivelato dal sito motori.quotidano.net il tennista sembra avere una vera e propria passione per l’Alfa Romeo.

What dreams are made of ☀️ pic.twitter.com/Fq2sEGP4TV — Jannik Sinner (@janniksin) January 29, 2024

Jannik Sinner in viaggio con l’Alfa Romeo

Sinner ha una Stelvio Q4 a trazione integrale, i suoi scatti insieme alla macchina caricati sui social ne dimostrano la considerazione verso l’Alfa Romeo, della quale è testimonial già dal 2020. Jannik si sente ‘al sicuro’ con un particolare tipo di Suv, la scelta di questo modello ne conferma anche una conoscenza approfondita in campo motoristico.

Caratteristiche tecniche che hanno convinto Sinner, particolarmente legato a questo storico marchio automobilistico con una macchina che diventa la sua compagna di viaggio nei momenti di pausa. In particolare, è proprio Jannik a curare per bene la sua vettura, sui social si vedono foto in cui la pulisce per bene e ne analizza davvero ogni minimo dettaglio.

L’Alfa Romeo è di sicuro la sua macchina preferita ma, come un po’ tutti gli italiani, resta sempre enormemente affascinato pure dalla Ferrari. Sinner è stato recentemente ospite della scuderia di Maranello, provando anche la SF90.