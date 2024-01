Terremoto Napoli, altro addio: va al Barcellona

Adesso sono guai per il Napoli targato De Laurentiis, prende quota l’addio al club azzurro: firma col Barcellona, ecco cosa sta succedendo

La stagione del Napoli continua ad essere particolarmente insoddisfacente. La dirigenza del club campano ha lavorato parecchio in ambito di calciomercato durante la sessione di gennaio, con lo scopo di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione. Bisognava correre ai ripari, d’altronde la squadra guidata da mister Walter Mazzarri è attualmente nona in classifica con un magrissimo bottino di 32 punti.

Insomma, la situazione è abbastanza sconfortante arrivati a questo punto, però serve necessariamente una scossa al fine di centrare quantomeno l’obiettivo Champions League (il minimo sindacale tenendo conto delle aspettative all’inizio dell’annata sportiva in corso). La “certezza” è che il traghettatore Mazzarri, a meno di un miracolo clamoroso, dirà addio alla panchina del Napoli fra qualche mese.

Il suo posto sarà occupato da un altro allenatore. Evidente, infatti, come il trainer toscano non sia all’altezza delle ambizioni del club di De Laurentiis, il quale puntava a costruire un ciclo vincente. Il piano è affidare la panchina ad un profilo in grado di trasmettere più garanzie oppure in rampa di lancia.

Chiaramente il nome che stuzzica maggiormente l’intera piazza partenopea è Antonio Conte, neanche a dirlo. La convivenza col patron romano non sarebbe affatto semplice, considerando che abbiamo a che fare con due personalità dirompenti. Nonostante ciò la tentazione non smette di crescere e la recente presenza del mister salentino allo stadio Olimpico di Torino rappresenta un segnale.

La pista potrebbe riaccendersi prossimamente, ma da qui alla realizzazione effettiva di questo matrimonio ce ne passa. La concorrenza, in tal senso, non aiuta decisamente. Conte è stato accostato anche al Milan e alla Roma, inoltre non è assolutamente da escludere un clamoroso ritorno alla Juventus.

Napoli, Conte può andare all’estero: pericolo Barcellona

E pure all’estero non mancano i pericoli per il Napoli. Stando a quanto riferisce il portale ‘Elgoldigital.com’, infatti, Deco avrebbe suggerito al Barcellona proprio l’opzione Conte per rimpiazzare Xavi Hernandez. Quest’ultimo si è sottoposto ad un esame di coscienza, giungendo alla conclusione che non sarebbe opportuno restare ancora a lungo sulla panchina blaugrana.

Perciò ha deciso di distaccarsi dalla compagine catalana a fine stagione, convinto che sia la scelta migliore per tutti. L’annuncio ufficiale di Xavi obbliga il Barcellona a guardarsi intorno, alla ricerca di un valido sostituto. Un allenatore libero del calibro di Conte, per forza di cose, attira chiunque, ma questo non significa che la ciambella uscirebbe sicuramente col buco.

E pare che i tifosi spagnoli siano un po’ preoccupati pensando all’eventuale approdo dell’ex Inter al Camp Nou, poiché le caratteristiche di Conte non si sposano al meglio con la filosofia del Barça. Il Napoli e le altre big italiane rimangono in attesa monitorando a distanza la vicenda, staremo a vedere cosa succederà.