Napoli, scelto l’erede di Mazzarri: De Laurentiis spiazza tutti

In casa Napoli non c’è un attimo di tregua, dal momento che necessariamente si deve pensare tanto al presente quanto al futuro. Aurelio De Laurentiis è pronto a rompere gli indugi dal momento che pare sia stato scelto l’erede di Walter Mazzarri. De Laurentiis è pronto a spiazzare tutti col nuovo tecnico.

Gli azzurri hanno lavorato discretamente in questo mercato invernale. I colpi arrivati sono stati tutti molto interessanti, ma resta la perplessità di non aver colmato la lacuna principale di questa rosa. Nonostante una trattativa lunga ed estenuante, gli azzurri hanno fatto una inversione di marcia prima di chiudere per Nehuen Perez. Per programmare il futuro, però, sarà fondamentale anche scegliere il nuovo allenatore e quello che sarà l’erede di Walter Mazzarri. Ed ancora una volta, così come accaduto con Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis è pronto a spiazzare tutti con il nome della nuova guida tecnica.

De Laurentiis spiazza tutti col nuovo allenatore

Aurelio De Laurentiis non è nuovo, per usare un eufemismo, a colpi di scena inattesi. Basti pensare, in ordine di tempo, all’arrivo di Rudi Garcia prima e di Walter Mazzarri poi. Per la nuova guida tecnica, il patron partenopeo potrebbe seriamente pensare ad un nuovo colpo di teatro.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ilario Imparato ai microfoni di AreaNapoli.it, ci sono tre nomi in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Mazzarri. Due sono noti, vale a dire Conte e Pioli. Il terzo rappresenta un elemento di assoluta novità. A quanto pare, infatti, il presidente del Napoli sta seriamente pensando di affidare, per la prossima stagione, la panchina a Gian Piero Gasperini.

Napoli, Gasperini nuovo allenatore: le ultime

Non è di certo la prima volta che il nome di Gian Piero Gasperini finisce, per così dire, in orbita Napoli. Il tecnico attualmente alla guida dell’Atalanta, nonostante negli anni non siano mancate delle frecciatine da una parte e dall’altra, è sempre stato un pensiero che ha stuzzicato De Laurentiis. A quanto pare, l’idea della difesa a tre sta iniziando ad incuriosire il patron, che potrebbe essere intenzionato a proseguire su questa strada. Non a caso il nome dell’altro tecnico che più spesso viene accostato agli azzurri è quello di Antonio Conte, che anche lui adotta un sistema con tre centrali di difesa. Insomma, attenzione all’outsider Gasperini per la panchina del Napoli.