Napoli, Osimhen finanzia il colpo: arriva il bomber

Un momento già decisivo per individuare il bomber del futuro dopo l’addio di Victor Osimhen: ecco il nuovo profilo da urlo

Il Napoli vuole subito regalare nuove gioie ai tifosi dopo mesi non troppo esaltanti vissuti in questa stagione. La società partenopea è al lavoro già per il post Osimhen con l’attaccante nigeriano pronto a salutare tutti al termine della stagione. La sua clausola si aggira intorno ai 130 milioni di euro dopo il rinnovo con il club partenopeo: con quei soldi è partita già la caccia al nuovo bomber per De Laurentiis.

Victor Osimhen terminerà la stagione con la maglia del Napoli. Ora è atteso dopo la Coppa d’Africa per cercare di contribuire con i suoi gol alla qualificazione alla prossima Champions. L’attaccante nigeriano è sempre nel mirino delle big d’Europa, ma ora con i tanti milioni potrà finanziare il colpo in attacco. De Laurentiis è già al lavoro per chiudere l’operazione in ottica futura: ecco chi arriverà.

Napoli, Osimhen dirà addio: ecco il nuovo goleador

Saranno settimane intense in casa partenopea per pianificare la prossima campagna acquisti. A gennaio sono arrivati diversi colpi pronti subito per il presente, ma il presidente De Laurentiis è voglioso di mettere a segno un colpo da novanta per il post Osimhen.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il profilo più interessante monitorato dal Napoli è quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, autore di 10 reti e 7 assist in 16 partite in Bundesliga. Arrivato dall’Union Saint-Gilloise per 20 milioni, ora ne vale almeno il doppio: De Laurentiis potrebbe strapparlo al top club tedesco che continua a volare in Germania.

Occhio sempre a Santiago Gimenez del Feyenoord: l’attaccante messicano ha realizzato ben 19 gol in altrettante gare. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro: un nuovo profilo interessante per il post Osimhen.