Clausola Osimhen: ribaltone totale, ora cambia tutto al Napoli

Ribaltone totale in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen: cambia tutto per la clausola rescissoria, ecco cosa può succedere adesso

Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. Su questo non sembrano esserci più dubbi, l’aveva annunciato in maniera criptica il calciatore e l’ha ribadito a chiare lettere De Laurentiis nei giorni scorsi. Non resta ora che cercare di ricavare quanto più possibile dalla sua cessione per poi fare una scelta accurata per il suo sostituto. Sempre che si riesca a trovare una squadra disposta a versare una cifra importantissima nelle casse del club partenopeo.

Arrivano novità, infatti, in merito alla famosa clausola rescissoria che riguarda l’attaccante nigeriano. Le riporta il giornalista ed esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, direttamene alla Domenica Sportiva. Il collega ha fornito un paio di novità presenti nel contratto dell’ex Lilla che nessuno sapeva. Questo può cambiare tutto per gli azzurri.

La prima cosa è che la clausola non è valida per l’Italia, quindi non ci sono chance che il classe ’98 possa continuare la sua avventura in qualche club italiano.

Il suo futuro non sarà nel nostro paese. Questa postilla è stata inserita nel contratto per impedire a qualsiasi squadra italiana di arrivare con i soldi richiesti dalla clausola e “scippare” così il giocatore al Napoli, dando un dispiacere ai tifosi di vederlo con un’altra maglia diversa da quella azzurra in serie A.

Clausola Osimhen, ribaltone totale in casa Napoli: ora cambia tutto

Se questo però si sapeva, la cosa sorprendente è la cifra variabile della clausola. Cosa significa? Essa dipende in base a chi vorrà comprarlo. Si tratta di un prezzo variabile che può salire fino a 140 milioni di euro. I parametri di valutazione non sono stati spiegati ma verosimilmente più blasonato è il club, più la cifra sale.

Come riferito da Venerato sul giocatore ci sono almeno quattro squadre: PSG, Chelsea, Arsenal e Real Madrid. I francesi lo vogliono da sempre, gli spagnoli sono interessati ma non si sono mai mossi concretamente.

Quelli che l’hanno fatto sembrano essere i due club inglesi, dove tra l’altro sogna di andare Victor, magari proprio in quel Chelsea in cui ha giocato l’idolo Drogba. Ci sono stati già contatti con il suo entourage ed è probabile che alla fine Osimhen vada davvero in Premier League. Sempre che questo prezzo variabile non possa scoraggiare i club interessati.

I profili per sostituirlo al Napoli, sempre secondo Venerato, sono quattro: David del Lilla, Boniface del Leverkusen, Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia.

