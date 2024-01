Colpo di scena Gudmundsson: la destinazione è clamorosa

Addio al Genoa in vista per il talentuoso Albert Gudmundsson, attaccante islandese cercato da mezza Serie A

Prima stagione in Serie A da sogno per il fantasista del Genoa Albert Gudmundsson, grande protagonista della cavalcata che ha riportato il Grifone nel massimo campionato e ora oggetto del desiderio di diversi top club, sia italiani che europei. La caccia all’islandese è già partita.

Ventisei anni compiuti per il talento di Reykjavik che è gestito da una delle agenzie più attive degli ultimi mesi. A curare gli interessi del genoano è infatti la GG11, che nelle ultime settimane si è resa protagonista di grandi spostamenti. Due nomi su tutti? Quelli di Radu Dragusin, passato al Tottenham, e di Hamed Traoré, tornato in Italia per vestire la maglia del Napoli.

Ora, stando a quel che raccontano gli esperti di calciomercato, potrebbe essere arrivato il momento di Gudmdunsson. Già nove goal per lui in campionato che sembra avere tutte le carte in regola per poter fare bene anche con un altra maglia. Un club si è già fatto avanti con insistenza.

In Italia il classe 1997 è seguito da mezza Serie A, tra i club pronti a bussare alla sua porta non mancano la Roma e le tre grandi del Nord. Tuttavia, ad aver agito concretamente è stata la Fiorentina che ha già avviato i contatti con la proprietà rossoblù per il cartellino del talentuoso attaccante nordeuropeo. No secco da parte del suo club di appartenenza che ha rimandato tutto alla prossima estate.

Gudmundsson lascia il Genoa, nuovo avventura in Serie A

Stando a quanto si apprende dalle ultime di mercato, la viola e il Genoa avrebbero già discusso del trasferimento del giocatore ma con esito negativo. Venti milioni di euro avrebbe offerto la società con a capo Rocco Commisso, trattativa che si è conclusa con un nulla di fatto. Intanto, però, i liguri hanno trovato il sostituto di Gudmundsson e ora tutto può cambiare.

Approdo in rossoblù per VItinha, attaccante del Braga nel 2000, che nelle ultime ore di calciomercato ha trovato l’accordo con il nuovo club: prestito più diritto di riscatto a 25 milioni per il giovane portoghese che può ora lasciar andare il collega islandese. Nel dubbio, il Grifone ha già riscattato anche Ruslan Malinvosky per 10 milioni dal Marsiglia.