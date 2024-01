Conte al Milan: “Primo colpo dal Napoli”

Antonio Conte potrebbe sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione: primo colpo dal Napoli

Molto difficile immaginare che possa continuare il matrimonio tra Stefano Pioli e il Milan. I rossoneri si sono resi protagonisti in negativo di una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi, di conseguenza ormai l’intero ambiente milanista ha perso la fiducia nei confronti del tecnico emiliano.

Sia club che tifosi vorrebbero mettere in atto un ribaltone in panchina, per cercare di alzare nuovamente l’asticella. In tal senso, il nome di Antonio Conte è abbastanza caldo. L’allenatore salentino si guarda attorno, aspettando l’occasione migliore per rituffarsi in pista al momento più opportuno.

La sensazione è che la sua priorità sia tornare nel campionato di Serie A, una realtà che forse gli consentirebbe di lasciarsi alle spalle più facilmente l’esperienza negativa vissuta sulla panchina del Tottenham. Un profilo del genere, per forza di cose, fa gola davvero a chiunque, anche se non è una passeggiata accontentare le richieste dell’ex Inter.

Quest’ultimo, come noto, diventa particolarmente esigente in ambito di calciomercato, poiché fortemente desideroso di vincere subito. Inoltre bisogna garantirgli un ricco stipendio da almeno 7-8 milioni di euro netti l’anno. Due aspetti che non sembrano aver fermato il Milan visto che le indiscrezioni lo danno in pole, nonostante l’interesse anche di Roma e Napoli.

Con ogni probabilità giallorossi e azzurri saluteranno rispettivamente Daniele De Rossi e Walter Mazzarri al termine dell’annata sportiva in corso. Conte ha dichiarato di recente che guiderebbe volentieri entrambe le compagini, ma presumibilmente l’ipotesi di uno sbarco in quel di Milano sponda rossonera è uno scenario che lo stuzzica maggiormente.

Calciomercato Milan, il primo regalo per Conte arriva dal Napoli: Momblano lo dice chiaramente

In tutto ciò non va affatto sottovalutata la spinta di Zlatan Ibrahimovic, il quale è convinto che il ‘Diavolo’ abbia bisogno di un grande condottiero per ritrovare la retta via. Insomma, il matrimonio potrebbe divenire realtà fra qualche mese, dopodiché sarà necessario cominciare a buttare giù le prime idee per la campagna acquisti.

A tal proposito, il giornalista Luca Momblano si è sbilanciato ai microfoni di ‘Telelombardia’: “Il primo obiettivo è un giocatore del Napoli“. Sarebbe una beffa non da poco per il patron Aurelio De Laurentiis, che ha già ricevuto un ‘no’ da parte di Conte negli scorsi mesi.

Comunque non è dato sapere per adesso quale sia la pedina azzurra che attira l’interesse del club lombardo. Inoltre meglio non dare troppo per scontata l’unione fra Conte ed il Milan, considerando che potrebbe inserirsi prepotentemente anche la Juventus. Ma sul fronte bianconero farà la differenza la volontà di Massimiliano Allegri. Il tempo, come sempre, emetterà le sue sentenze.