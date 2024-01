Dal Napoli alla Juve: 35 milioni a gennaio

Napoli e Juventus, clamoroso affare in vista nelle ultime ore di gennaio: l’offerta di 35 milioni è già sul tavolo

Vivono stagioni assai diverse Napoli e Juventus. Una situazione praticamente ribaltata rispetto agli anni scorsi: adesso a essere in grossa difficoltà ed in piena ricostruzione per il futuro sono gli azzurri, che si fregiano di uno Scudetto conquistato solo qualche mese fa.

D’altro canto la squadra di Allegri, mai come quest’anno, sta convincendo tutti e può davvero puntare al risultato massimo non avendo a disposizione coppe europee da giocare: il tricolore sarebbe una soddisfazione enorme per tifosi, tecnico e piazza. Le due big del nostro calcio, pur attraversando momenti quasi opposti, si stanno già muovendo per la prossima sessione di calciomercato visto che quella di gennaio ha ormai svelato le sue ultime carte e detto tutto.

Aurelio De Laurentiis è tornato sui suoi passi, ammettendo i propri errori estivi e provato a porvi rimedio. Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker sono pedine di assoluto valore che faranno sicuramente comodo a Walter Mazzarri da qui a fine stagione: e anche oltre, nelle mani di chi succederà all’attuale tecnico dei partenopei.

La Juventus, visti i limiti imposti dalla delicata situazione finanziaria che il club bianconero si porta avanti da anni, non ha potuto agire con la massima libertà per concedere ad Allegri i rinforzi necessari a competere fino all’ultimo istante per lo Scudetto con l’Inter. Al di là di Tiago Djalò, difensore portoghese apprezzatissimo tanto dai nerazzurri quanto dalla dirigenza del Napoli, tutto è rimasto com’era.

A questo punto però sia la società partenopea che la Juventus stanno per registrare un clamoroso colpo di scena nella corsa ad uno dei gioielli a lungo accostati alle due società. L’offerta è incredibile: sul piatto 35 miioni di euro, subito.

Napoli e Juve, offerta shock: l’affare si chiude

Inutile negare come il centrocampo era e rimanga uno dei talloni d’achille delle due big del nostro calcio tanto per il presente quanto, soprattutto, per il futuro. Ed in tal senso le novità arrivate su uno dei grandi sogni di mercato di entrambe non sono il massimo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Lione ha chiuso per il cartellino di Orel Mangala. Il gioiello belga sotto contratto con il Nottingham Forest fino al 2026, è da tempo uno dei preferiti di Giuntoli e Meluso. Ma con la proposta francese che sfiora i 35 milioni di euro, già recapitata per queste ultime ore di mercato a disposizione, l’approdo di Mangala in Italia è quasi sfumato del tutto.

La dirigenza del Nottingham ha detto sì anche perché otterrà una plusvalenza davvero notevole. Mangala, arrivato dallo Stoccarda un anno e mezzo fa per 13 milioni di euro, è reduce da 22 apparizioni coi bianconeri con 1 gol all’attivo. Sono previsti nuovi contatti nella giornata odierna per definire il tutto.