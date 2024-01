Hanno scelto Mourinho: ecco le cifre ufficiali

José Mourinho di recente è stato accostato al Napoli, ma il suo futuro probabilmente sarà lontano dall’Italia: la panchina top prende quota

Aurelio De Laurentiis ha spento quasi subito le voci. José Mourinho non sarà il prossimo allenatore del Napoli. Piuttosto il patron del club campano proverà nuovamente a convincere Antonio Conte a sposare il progetto tecnico partenopeo, ma lo Special One non è assolutamente nei suoi pensieri.

Lo ha confermato lui stesso qualche giorno fa, davanti ai microfoni di alcuni giornalisti. Effettivamente passare dal calcio champagne firmato Luciano Spalletti alla spiccata mentalità da risultatista dello Special One sarebbe troppo ora come ora. Inoltre, il tecnico portoghese si è reso protagonista in negativo di vari scivoloni sulla panchina della Roma ed è un personaggio molto ingombrante.

Difficile immaginare che possa coesistere con De Laurentiis. In più sorge spontanea una domanda: Mourinho può dare ancora tanto al calcio europeo? L’ex Inter ha collezionato numerosi esoneri nella seconda parte della sua carriera, a dimostrazione di come lo scenario sia cambiato profondamente.

Le dichiarazioni ad effetto dell’allenatore classe ’63, che ha da poco raggiunto la soglia dei 61 anni di età, oggi vengono spesso giudicate inopportune. Anche buona parte della tifoseria giallorossa si era distaccata da tempo dallo Special One, convinta che fosse un problema per la crescita del club capitolino.

E, dunque, forse la soluzione migliore adesso sarebbe intraprendere un’avventura calcistica diversa, magari in Arabia Saudita o aspettare che si liberi la panchina del Portogallo. Mourinho non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare la nazionale portoghese. Troppo presto? Il tempo, come sempre, emetterà i suoi verdetti. Dipenderà anche dalle occasioni che verranno a crearsi da qui a giugno. E qualcosa si è già mosso in tal senso.

Mourinho-Barcellona prende quota: lo Special One è il favorito per la panchina blaugrana

Come noto Xavi Hernandez ha annunciato ufficialmente che dirà nuovamente addio al Barcellona una volta terminata la stagione. Il tecnico spagnolo sente che il Barça abbia bisogno di un altro profilo per tornare grande nel giro di poco tempo, ragion per cui ha accettato l’idea di allontanarsi dalla compagine blaugrana.

Ecco che il patron Joan Laporta starebbe valutando seriamente pure la candidatura di José Mourinho per rimpiazzare l’ex centrocampista. E secondo ‘Sky Bet’, lo Special One è il favorito al momento per assumere l’incarico di allenatore del Barcellona (4/1). Il trainer di Setubal ha già lavorato nel mondo blaugrana agli inizi del suo percorso (anni ’90), come assistente di Sir Bobby Robson e Louis Van Gaal.

Ci sono anche altre opzioni quali Jurgen Klopp (5/1), Roberto De Zerbi (7/1), Xabi Alonso (7/1) ed Erik ten Hag (1/12). Klopp, però, va praticamente escluso, poiché l’ex Dortmund ha annunciato che non allenerà altre squadre almeno per una stagione. Mentre il matrimonio con Mourinho potrebbe davvero divenire realtà.