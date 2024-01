Mourinho, svolta decisiva: sarà un grande ritorno

L’addio alla Roma è ancora fresco ma si parla già molto del futuro di Mourinho: potrebbe tornare ad allenare in un club ben conosciuto

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno un paio di settimane fa e ovviamente ha scatenato l’ira della maggior parte dei tifosi. L’esonero di José Mourinho dalla Roma non è stato accettato di buon grado dai romanisti che, nel successivo match contro il Verona, si sono schierati al fianco del portoghese dedicandogli striscioni e cori. Il suo addio è stato addolcito dall’arrivo in panchina di una leggenda giallorossa come Daniele De Rossi.

L’ex capitano ha avuto un ottimo impatto vincendo entrambe le partite disputate contro Verona e Salernitana. Sei punti che hanno riavvicinato i giallorossi al quarto posto, ora ad una sola lunghezza. Vero che l’Atalanta, attualmente quarta, ha una partita in meno, ma è comunque importante dare continuità ai risultati.

E Mourinho? Lo Special One ha questa incredibile capacità di fare notizia anche quando non è protagonista. L’esonero gli ha fatto male e sperava che gli venisse concesso tempo per poter recuperare una stagione che finora era da considerarsi negativa su tutti i fronti. L’ex allenatore del Tottenham ha lasciato Dybala e compagni al nono posto in classifica, eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e secondo nel girone di Europa League dietro lo Slavia Praga.

Nuova squadra per Mourinho: contatti avviatissimi

Ma, come detto, il portoghese è sempre al centro dell’attenzione. Pochi giorni dopo il suo addio, il suo nome era stato fatto per qualche club saudita che lo avrebbe voluto immediatamente ma l’offerta è stata rifiutata. E’ stato poi il momento del Napoli: alcune indiscrezioni parlavano di De Laurentiis che avrebbe avuto un colloquio con il tecnico, ma questa possibilità è stata negata dallo stesso presidente partenopeo.

Ora però si sta facendo strada un’opzione che potrebbe diventare concreta. E sarebbe clamorosa. Il Barcellona, infatti, dopo la notizia dell’addio di Xavi a fine anno, è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. E il nome di Mourinho sarebbe tra i primi della lista anche per la grande influenza che ha Jorge Mendes, il suo procuratore, sul club blaugrana. Per il portoghese sarebbe un ritorno in Catalogna dove iniziò la sua carriera come secondo allenatore a fine anni Novanta.

Dopo essere stato per anni l’acerrimo rivale (prima come allenatore dell’Inter e poi soprattutto come quello del Real Madrid) Mourinho sarebbe pronto a sedersi sull’altra sponda della Spagna. Come la prenderanno i tifosi?