Infortunio grave: salta la sfida di Champions

Brutte notizie per quanto riguarda una squadra in vista della Champions. Infortunio grave e niente sfida di Champions League per lui.

Brutte notizie per quanto riguarda un club in vista della prossima sfida di Champions League. Sono in corso tutte le riflessioni e le speranze di poter recuperarlo, ma per il momento non si hanno certezze.

L’infortunio è sicuramente grave ed ora le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore. La speranza è quello di averlo almeno per il ritorno. Molto difficile immagine un suo ritorno in campo già per la partita di andata di Champions League, ma tutto può succedere nelle prossime ore.

Grave infortunio: ecco come sta

La Champions League è ormai alle porte e sbagliare potrebbe costare molto caro al tecnico e non solo. Di certo non sono buone notizie per il tecnico e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso e nel giro di davvero poco tempo sono attese delle novità in questo senso. La speranza è quello che dall’infermeria possa arrivare qualcosa di positivo, ma la strada è lunga e non possiamo escludere praticamente nulla visto che, almeno fino a questo momento, non si hanno certezze di quello che potrà accadere in futuro.

Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, la partita di andata di Champions League tra Napoli e Barcellona rischia di essere non giocata da Ferran Torres. Il giocatore è uscito anzitempo in questa sfida per un problema fisico ed ora le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore e dopo un confronto con lo staff medico.

Naturalmente il Barcellona spera di poter avere delle buone notizie in poco tempo considerando i diversi infortuni. Ma nulla è certo e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine riuscirà a tornare in campo.

Infortunio Ferran Torres: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Ferran Torres non si conoscono e per questo motivo l’infortunio preoccupa molto il Barcellona in vista della partita contro il Napoli. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere un suo ritorno in campo nel minor tempo possibile.