Napoli, cessione super dolorosa: De Laurentiis viene scaricato

Il Napoli rischia un clamoroso addio la prossima estate: De Laurentiis ‘tradito’, i tifosi non riescono a crederci

Non è stata sicuramente la stagione che i tifosi del Napoli si sarebbero auspicati. La squadra partenopea solo pochi mesi fa festeggiava il meritatissimo Scudetto: adesso, però, il gruppo allenato da Walter Mazzarri è quasi irriconoscibile.

È per tale ragione che il gennaio degli azzurri è stato particolare e caratterizzato da non pochi cambiamenti soprattutto in entrata. Da Mazzocchi a Ngonge e Traorè fino a Dendoncker che ha completato la mediana campione d’Italia: con l’addio sempre più probabile di Zielinski, a zero, potrà essere una pedina assai preziosa. Le macerie lasciate dalla breve e disastrosa parentesi firmata da Rudi Garcia hanno portato molti dei big a riflettere sulla permanenza, per l’immediato futuro, sotto l’ombra del Vesuvio.

Chi ha ormai le valigie in mano e dirà addio agli azzurri durante l’estate è Victor Osimhen. Il fuoriclasse nigeriano alla ‘CBS’ nelle scorse settimane ha dichiarato come la decisione sul suo futuro, a fine stagione, sia già stata presa: e c’è da scommetterci che si tratterà di un addio ai colori azzurri. La stessa ammissione del presidente De Laurentiis non lascia spazio a dubbi sulla partenza del nazionale nigeriano, apparso spesso e volentieri nervoso e quasi frustrato nelle sue prestazioni con la maglia del Napoli.

Ad ogni modo, Osimhen rischia di non essere il solo a fare le valigie e a lasciare a bocca aperta i tifosi del Napoli: un’altra stella è sempre più vicina a dire addio ai campioni d’Italia in carica.

Batosta Napoli: la stella se ne va a giugno

Una vera e propria rivoluzione rischia di attuarsi in casa azzurra, nei prossimi mesi. Molto cambierà, a partire dall’allenatore che non sarà Walter Mazzarri. E, oltre ad Osimhen, anche Khvicha Kvaratskhelia pare sempre più proiettato a salutare.

De Laurentiis non alzerà un muro per nessuno dei suoi: tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Ecco perché senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, il prodigio georgiano dirà addio alla maglia azzurra. Kvaratskhelia quest’anno ha certamente deluso, sembra un lontano parente dell’ala fenomenale che l’anno scorso fece innamorare l’Europa intera.

Ecco che un club sarebbe in pole position nel caso in cui l’addio si consumasse effettivamente: il Real Madrid. Si parla di una possibile offerta da 100 milioni di euro per la quale il presidente azzurro aprirebbe istantaneamente all’addio del classe 2001 reduce da 28 apparizioni con soli 5 gol e 5 assist vincenti all’attivo.