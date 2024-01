Rifiutato il Napoli, Conte ha già una nuova squadra

Antonio Conte ha declinato l’offerta del Napoli per la prossima stagione: il tecnico salentino ha un accordo totale con un’altra squadra

Qualche mese fa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha provato davvero a dare la squadra in mano ad Antonio Conte. Tra i due c’è un ottimo rapporto e nel momento in cui la breve esperienza di Rudi Garcia ai piedi del Vesuvio era prossima alla fine, il tentativo con Conte è stato fatto senza ricevere però una risposta positiva.

Il tecnico salentino ha sempre ribadito di non voler prendere squadre in corsa e di voler proseguire questo periodo vicino alla sua famiglia. Conte, però, è senza panchina ormai dal marzo dello scorso anno: un tempo troppo lungo per l’ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea, che sarà sicuramente tra i protagonisti della stagione 2024-2025. Ma con quale squadra?

Il Napoli vede Mazzarri solo come traghettatore fino a fine stagione. Il sogno resta sempre quello di arrivare a Conte, il tecnico ideale per tornare a infiammare la piazza dopo un anno così deludente. Eppure, almeno stando alle ultime indiscrezioni, sembra che l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana abbia già trovato un accordo con un’altra squadra.

Le indiscrezioni delle ultime settimane parlavano di contatti continui tra Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic per convincere il 54enne di Lecce ad accettare la proposta del Milan. Come noto, Ibra ha assunto recentemente il ruolo di partner operativo di RedBird e senior advisor per i rossoneri: Zlatan si sta muovendo in prima persona per garantire al Diavolo un allenatore di altissimo livello e la scelta è ricaduta proprio su Conte.

Rifiutato il Napoli: “Conte ha l’accordo col Milan”

I rumors delle scorse settimane trovano riscontro anche nell’ultimo post pubblicato su X da Luca Momblano. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, “Antonio Conte ha già raggiunto un accordo totale con il Milan”. Una notizia che è stata poi rilanciata anche da Telelombardia e che ha già scatenato i tifosi rossoneri, che vedono in Conte l’uomo giusto per tornare a vincere.

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra quindi giunta al capolinea. Il tecnico di Parma ha un contratto con il Diavolo fino al 2025 ma salvo clamorosi ripensamenti questa sarà la sua ultima stagione alla guida dei rossoneri. Il Milan è pronto a cominciare una nuova era con Antonio Conte.