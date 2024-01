Totti-Ilary scoppia il caso: annuncio e bufera

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta diventando sempre più ricca di dettagli. Le nuove dichiarazioni spiazzano il mondo del gossip

Francesco Totti è alle prese con l’ambientamento del figlio Christian nella squadra madrilena del Rayo Vallecano. Ilary Blasi, invece, prosegue il tour televisivo per promuovere il suo ultimo libro.

Quasi vent’anni di unione sono stati cancellati e anche in maniera abbastanza brusca. Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a colpirsi ora a distanza: il clima fra le due parti non è sereno da un bel pezzo. La separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice continua a interessare soprattutto la sfera del gossip. In tal senso, non mancano gli episodi da rilevare.

L’ultimo è arrivato direttamente da Ilary Blasi. La presentatrice di Mediaset è stata ospite di Verissimo, condotto dall’amica Silvia Toffanin. La confessione fra ex letterine su Canale 5 ha avuto degli spunti inattesi con una battuta particolarmente infelice di Ilary.

Il frame della trasmissione caricato sui social è diventato virale tanto da aver scatenato i tifosi della Roma, che hanno preso ancora una volta le difese del loro ex campione.

Ilary su Totti, la battuta è infelice

Nel corso della trasmissione, è proprio l’argomento del nuovo libro a scatenare Ilary Blasi. Il suo volume Stupida, uscito in questi giorni, racconta nuovi retroscena sulla vita di coppia e, nel domandare alla Blasi se Totti avesse letto questo volume, la risata chiassosa per fare ironia di Ilary sulle presunte mancanze culturali dell’ex marito non è stata elegante.

Il gesto della Blasi non è piaciuto ai tifosi della Roma ma le reazioni sono arrivate in maniera netta anche dal mondo sportivo. Il giornalista Fabio Ravezzani ha ritwittato questa scena e ha aggiunto il suo commento: “Ilary può pensare il peggio del suo ex coniuge in privato, ma deriderlo pubblicamente è proprio una mancanza spaventosa di buon gusto”.

La risata dell’ex letterina è sgradita a parte del pubblico, la Blasi nel corso della trasmissione ha comunque dato delle spiegazioni sulla fine del rapporto con l’ex capitano giallorosso, sottolineando come ci sia comunque anche gratitudine per gli anni passati trascorsi insieme.

La conduttrice ha ammesso come non avrebbe problemi a cenare insieme a Totti, per il bene dei figli, ma ha anche aggiunto di sentirsi proprio un’altra persona dopo la separazione. La vicenda continuerà a far parlare gli amanti del gossip, qualche altra indiscrezione che emergerà dal libro della Blasi potrebbe creare prossimamente un nuovo polverone.