Via Mazzarri, De Laurentiis corona il suo sogno: è l’allenatore del Napoli

Il Napoli vuole rilanciare il proprio progetto e per il prossimo anno Aurelio De Laurentiis prepara un clamoroso cambio in panchina

Walter Mazzarri concluderà la stagione per poi lasciar spazio ad un nuovo tecnico. L’idea del presidente del Napoli è quella di tornare su un nome che era già stato accostato agli Azzurri in passato.

Il Napoli sta completando un mercato di tutto rispetto in questa finestra di gennaio per rilanciare le proprie ambizioni. Al di là di Perez, che sembra ormai definitivamente saltato, Mazzarri ha già a disposizione ben 4 nuovi volti, da Mazzocchi a Ngonge, da Traoré a Dendoncker. Nessun nome altisonante ma tutti profili in grado di allungare le soluzioni a disposizione del tecnico toscano, che punta dritto ad un posto nella prossima Champions League.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il suo lavoro sarà quello di traghettatore e non esistono clausole per un rinnovo automatico, nemmeno qualora dovesse concludere la stagione tra le prime quattro. Le idee per la futura panchina del Napoli sono piuttosto chiare e convergono verso due nomi specifici. Il primo è pura utopia, un sogno in stile cinematografico, uno di quei colpi che DeLa sogna per la sua gente.

Stiamo parlando di Jurgen Klopp, già cercato nel pre e nel post Ancelotti e corteggiato a lungo proprio dal presidente. All’epoca non se ne fece nulla, con la presenza del Liverpool troppo ingombrante da scalzare. Adesso le cose sono cambiate, con l’addio pubblico annunciato dal coach tedesco, ma sembra impossibile evitargli il tanto agognato anno sabbatico.

Napoli, De Laurentiis ha scelto il dopo Mazzarri

Sulla panchina del Napoli spunta quindi un nome che già in passato aveva stuzzicato la fantasia di De Laurentiis e di parte della tifoseria: Gianpiero Gasperini. Il suo ciclo a Bergamo sta arrivando al capolinea, con risultati che sono stati davvero degni di nota per oltre un lustro. Anche in questa stagione la Dea è in piena lotta per un posto in Champions, riproponendo un calcio frizzante ed equilibrato.

Gasperini sarebbe il nome giusto per De Laurentiis per ricostruire un nuovo ciclo a medio lungo termine, con un lavoro specifico con i giovani e con i campioni che rimarranno (non Osimhen). Per l’ex allenatore del Genoa sarebbe la grande occasione dopo il fallimento all’Inter, per cimentarsi ancora una volta con una grande piazza e provare a vincere qualcosa di importante. Per ora non ci sono stati ancora pre accordi firmati, ma l’idea è che nelle prossime settimane si possa entrare nel vivo di questa suggestiva trattativa.