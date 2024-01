Zielinski, annuncio a sorpresa: Inter, si ribalta tutto

Annuncio a sorpresa, i tifosi interisti non se lo sarebbero aspettati: ecco le ultimissime su Piotr Zielinski

Dopo otto stagioni al Napoli, Piotr Zielinski è uno dei centrocampisti più ricercati sul calciomercato. Per lui in passato sono arrivate anche offerte dall’estero, come dall’Arabia l’estate scorsa. In azzurro il nativo di Ząbkowice Śląskie ha vinto uno Scudetto, che mancava da trentré anni e una Coppa Italia.

Le cifre non sono del tutto note, ma se non ha ancora rinnovato a pochi mesi dalla scadenza contrattuale è evidente che il centrale polacco voglia uno sforzo in più da parte della società di De Laurentiis. Proprio il presidente dei campioni d’Italia in carica non è stato in silenzio sull’argomento.

A margine dell’ultima assemblea di Lega, il patron del Napoli aveva provato a glissare fino alla fine sull’argomento, poi però – imbeccato dai cronisti – ha attaccato l’agente del polacco parlando di “puzza del denaro”. Ovvero alludendo alla probabile volontà del procuratore di Zielinski di ottenere un sostanzioso bonus alla firma da qualche altro club, nella fattispecie dall’Inter.

Su chi fossero i dirigenti che maggiormente avrebbero fatto sentire la loro voce a Zielinski, quindi, non c’è ormai nessun segreto. Sempre De Laurentiis ha ammesso: “L’ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, lui dice che non è vero…”. L’Inter, che ha messo sul piatto un triennale da 4,5 milioni a stagione, sarebbe certo una società allettante con cui firmare, ma lo stesso polacco in estate ha persino rifiutato i soldi arabi per restare al Napoli.

Super bomba Zielinski: Inter, si ribalta tutto

Non dimentichiamo che nella città partenopea a Piotr è stato dedicato persino un murales. Insomma, ormai il ventinovenne è un napoletano vero. Le possibilità di una sua permanenza in azzurro ci sono eccome, seppur minime. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto a Pressing in Mediaset e ha ammesso di conoscere qualche segreto in più sul futuro dell’ex Udinese.

Marotta vuole il polacco all’Inter, ma potrebbe ricevere un secco no stando a De Maggio: “Zielinski e la moglie vorrebbero restare a Napoli, ma ci sono due problemi. Il primo è la durata del contratto col Napoli, il secondo è il bonus alla firma richiesto dal suo procuratore”. Un accordo col Napoli, dunque, potrebbe arrivare da un momento all’altro. Con l’Inter è tutt’altro che fatta, almeno dando retta a De Maggio…