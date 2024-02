Birre e vino in albergo: Napoli, esplode la bomba in diretta

Le ultime da Napoli: vino e birre in albergo per giocatori e staff, scoppia la polemica in città

In una stagione difficile come quella che sta vivendo il Napoli, ogni cosa può essere un motivo di polemica e creare problemi e discussioni, anche feroci.

È il caso di quanto dichiarato negli ultimi giorni dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, che ha riportato alla luce un episodio molto particolare avvenuto durante la prima parte della stagione e che vede coinvolto il direttore sportivo Mauro Meluso, una delle figure meno apprezzate dai tifosi partenopei.

L’episodio in questione sarebbe avvenuto addirittura nel mese di ottobre, subito dopo la partita contro l’Union Berlino valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, vinta 0-1 fuori casa grazie al gol realizzato nel secondo tempo da Giacomo Raspadori.

Stando alle parole dei giornalista. la squadra, come era stato stabilito dal tecnico Rudi Garcia, era rientrata in albergo. Gli azzurri non sarebbero ritornati a casa in nottata, ma avrebbero preso un charter il mattino seguente, in modo da non affrontare il viaggio subito dopo la partita.

A questo punto, volendo festeggiare una vittoria che poteva significare già tanto in ottica qualificazione agli ottavi di finale, la squadra avrebbe chiesto di poter ordinare al personale dell’hotel alcune bottiglie di birra per i calciatori e di vino per i membri dello staff, in modo da passare la serata insieme e compattare ulteriormente un gruppo che, già da allora, mostrava qualche piccolo segno di debolezza.

Napoli, i giocatori vogliono festeggiare in albergo: Meluso chiede il permesso a De Laurentiis

A questo punto, secondo quanto riferito da De Maggio, il direttore sportivo Mauro Meluso avrebbe detto che, prima di poter accontentare una richiesta di questo tipo, avrebbe dovuto chiedere il permesso al presidente Aurelio De Laurentiis. Una risposta che avrebbe sottolineato ancora una volta la debolezza del ds partenopeo, che gli ha già attirato le critiche di moltissimi tifosi.

I tifosi e forse anche la squadra vedono in Meluso non tanto un dirigente o una figura dirigenziale importante, quanto più che altro un cosiddetto “Yes man” al servizio di un presidente che, secondo le accuse della tifoseria, sarebbe più un padre padrone, una personalità forte che ne avrebbe ingaggiata una molto più debole per poter dirigere le operazioni da solo.

L’episodio in questione sarebbe un’ulteriore dimostrazione di tutto questo, con l’ex Spezia che avrebbe detto di dover chiedere il permesso al presidente anche per autorizzare dei festeggiamenti in albergo dopo una vittoria importante in Champions League.