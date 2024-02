Calcio in lutto: addio al capitano degli Azzurri

Il mondo del calcio deve fare i conti con un altro gravissimo lutto: si è appena spento il capitano degli Azzurri

Nell’ultimo periodo i tifosi italiani hanno dovuto fare i conti con alcuni lutti che hanno fatto davvero molto male al mondo del calcio. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Gigi Riva, venuto a mancare all’età di 79 anni mentre si trovava ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito a un infarto. La scomparsa di Rombo di Tuono ha commosso molto non solo i tifosi cagliaritani, ma anche tutta la popolazione sarda che considerava Riva una vera e propria bandiera.

Nemmeno il tempo di salutare il grandissimo campione del Cagliari e della Nazionale italiana che arriva la notizia di un’altra gravissima perdita. Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio è infatti venuto a mancare all’età di 76 anni Roberto Melgrati, ex terzino a lungo protagonista con la maglia del Como. Dopo aver esordito con il Legnano, con cui ha fatto anche la trafila nelle giovanili, Melgrati ha giocato con i lariani dal 1970 al 1980, fatta eccezione per la stagione 72-73 in cui ha indossato la maglia del Perugia.

Con le sue 251 presenze in sette campionati di Serie B, uno di Serie A e uno di Serie C1, Melgrati è il sesto giocatore con più presenze nella storia del Como. Il terzino destro ha conquistato due promozioni con la squadra comasca, di cui è stato anche capitano.

Addio al capitano: lutto gravissimo, tifosi in lacrime

I tifosi del club lombardo ricordano soprattutto il gol messo a segno al Sinigaglia con l’Inter nella stagione 75-76, in un match terminato 3-0 in favore dei padroni di casa. Subito dopo aver centrato la seconda promozione in Serie A con il suo Como decise di trasferirsi nella vicina Chiasso per indossare la maglia del club locale, militante nel massimo campionato svizzero. In tre campionati con la compagine elvetica Melgrati collezionò 49 presenze: nel 1983 decise quindi di ritirarsi dal calcio giocato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)

Una volta appese le scarpette al chiodo Melgrati tentò anche la carriera di allenatore. L’ex capitano del Como prese il timone della Pro Patria nel triennio 1984-1987. Nel 2007 Melgrati assunse poi il compito di direttore sportivo del Chiasso, il club con cui aveva concluso la sua carriera da calciatore.

Il Como ha voluto omaggiare la figura del suo grande capitano con un post su Instagram. I lariani, oltre alle tante presenze in maglia blu, hanno voluto sottolineare anche le qualità umane e di leadership di Melgrati che lo hanno portato a indossare la fascia da capitano del club.