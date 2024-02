Dal Napoli alla Juve, Giuntoli chiude a 50 milioni

Colpo della Juventus con Giuntoli che ha chiuso per un giovane talento. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato invernale non è mai semplice per le varie società che devono cercare di rinforzare le proprie squadre nel miglior modo possibile. In Serie A bisogna menzionare la Juventus: i bianconeri, in lotta per lo scudetto e in semifinale di Coppa Italia, hanno cercato l’occasione giusta per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

L’obiettivo della Juve è quello di competere per entrambi gli obiettivi cercando di regalare una soddisfazioni ai propri tifosi. Tra i reparti dove vi era maggiore necessità di intervento non possiamo non menzionare il centrocampo: i bianconeri, a causa delle note vicende, rischiavano di avere la coperta troppo corta nonostante la possibilità di adattare determinati giocatori come, ad esempio, Cambiaso da mezzala.

Il sogno per la prossima stagione è Koopmeiners, mentre per questa sessione di gennaio è stato chiuso un colpo in prospettiva. L’arrivo di Carlos Alcaraz la potremmo definire una vera e propria operazione alla Giuntoli.

Parliamo di un classe 2002 molto duttile tatticamente: può essere impiegato sia da centrale di centrocampo sia da mezzala, ma anche nel ruolo di trequartista a conferma delle sue doti tecniche e della capacità di essere determinante nell’arco dei novanta minuti.

Arriva in prestito dal Southampton, dove ha realizzato quattro gol e tre assist in ventisei partite tra tutte le competizioni. Adattarsi al massimo campionato italiano non sarà semplice e riuscire ad entrare, fin da subito, nel sistema tattico di Allegri richiede tempo. La Juve aveva però bisogno di un centrocampista e ha deciso di puntare su un profilo di enorme prospettiva.

Alcaraz in bianconero: Giuntoli lo seguiva dai tempi del Napoli

Poco più di 3 milioni per il prestito e 49 milioni per il riscatto: sono queste le cifre dell’operazione Alcaraz. Affare non proprio economico, ma che certifica il valore del giocatore e soprattutto la voglia della Juventus di puntarci sia per il presente ma soprattutto per il futuro.

Colpo molto interessante, con Giuntoli che seguiva il centrocampista dai tempi del Napoli dove ha portato a termine operazioni di questo tipo contribuendo, in maniera determinante, alla vittoria dello scudetto.

La speranza dei tifosi bianconeri è che il classe 2002 possa essere decisivo in questa seconda parte di stagione dove Vlahovic e compagni si giocano il titolo e la Coppa Italia. Per Alcaraz saranno mesi importanti: fare bene significherebbe imporsi nel grande calcio dalla porta principale e conquistarsi la conferma in bianconero.