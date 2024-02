Dalla A al Barcellona, tecnico a sorpresa: decide l’intelligenza artificiale

In estate Xavi andrà via e lascerà il Barcellona senza allenatore, secondo l’AI i blaugrana possono pescare in Italia

Sarà un finale di stagione particolarmente ricco per il calcio, soprattutto per la Serie A e i suoi allenatori. Sono tanti i tecnici che negli ultimi giorni hanno annunciato il proprio addio e questo sta spingendo le loro società di appartenenza e valutare i migliori profili con i quali sostituire i mister attualmente in panchina. Chi ha regalato un vero e proprio colpo di scena è stato Xavi.

L’ex centrocampista delle meraviglie dal 2021 è tornato al Barcellona e lo ha fatto in qualità di allenatore. Peccato, però, che non sia propriamente riuscito a seguire le orme di chi prima di lui, come Pep Guardiola e Luis Enrique, è stato chiamato a far bene anche come tecnico.

Nulla da fare dunque per Xavi che a giugno lascerà il Barça per prendersi quello che probabilmente sarà un anno sabbatico. Fari puntati in Serie A per i blaugrana, almeno secondo l’intelligenza artificiale che avrebbe già individuato il nome migliore per sostituire l’uscente Xavi.

Se quello di quest’ultimo sarà un addio o solamente un arrivederci solo il tempo potrà dirlo, ad oggi la cosa certa è che il club blaugrana è alla ricerca di un nuovo allenatore. Sono tanti nomi già accostati alla società spagnola ma di recente, a suscitare un certo scalpore, ci ha pensato un elenco di allenatori papabili per il Barça stilato direttamente dall’AI.

Panchina Barcellona, i nuovi allenatori secondo l’AI: ci sono tre italiani

Altro che direttore sportivi e algoritmi vari, il futuro del calcio è l’intelligenza artificiale. Stando alla classifica dell’AI, ci sarebbero anche tre allenatori italiani di cui due attualmente impegnati in Serie A. Il più alto nella graduatoria, al terzo posto, è Thiago Motta che tanto bene sta facendo con il Bologna. Seguono Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, rispettivamente del Brighton e della Fiorentina, all’ottavo e al nono posto.

Per quanto riguarda la classifica generale, i primi due piazzamenti sono occupati di altrettante sorprese. Primo posto per il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil, seguito dall’ex Roma ora Lille Paulo Fonseca. Insomma, per la stagione 2024/25 sulla panchina del Barcellona potrebbe esserci più di qualche sorpresa. Solo il tempo potrà smentire o dare ragione a questo incredibile elenco di prossimi allenatori del club catalano.