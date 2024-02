“Del peggior Garcia”: Napoli, attacco frontale a Mazzarri

Attacco frontale in casa Napoli per Walter Mazzarri: viene paragonato al peggior Garcia. Alla critica non sono piaciute alcune scelte recenti

Walter Mazzarri è già stato scaricato dall’ambiente Napoli. Come avvenuto con Garcia, adesso anche il tecnico di San Vincenzo sta pagando lo scotto del post-scudetto. A dire il vero è probabilmente la piazza napoletana che sa essere crudele con tutti. Basti pensare che in passato è stato criticato apertamente anche Spalletti, prima di zittire tutti a suon di risultati e gioco grazie al tricolore arrivato forse in maniera inaspettata.

In questa stagione però i risultati stanno faticando ad arrivare e per questo Walter Mazzarri viene più volte criticato dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori che spesso non prendono bene le sue scelte.

Non sembrano, infatti, esserci troppe differenze con quanto fatto da Garcia, aprendo alle forti critiche per la squadra e il suo modo di giocare. A dire il vero con il toscano si stanno vedendo alcune cose nuove dalla Supercoppa in avanti, come la difesa a tre. Questo però fin qui non è bastato né per portare a casa un trofeo né per rientrare tra le prime quattro.

Fin quando non ci saranno risultati convincenti Mazzarri non sarà immune da critiche: serve un filotto importante di successi per riscattarsi agli occhi della critica. L’ultimo aspro attacco il tecnico l’ha ricevuto dal noto giornalista Paolo Del Genio in alcune dichiarazioni rilasciate a Telecapri.

Del Genio, attacco frontale a Mazzarri: “Degno del peggior Garcia”

“Mi auguro che Mazzarri faccia benissimo da qui a fine stagione, ma vedo che le cose dette in conferenza non corrispondono a ciò che succede in campo” attacca il collega. “Le dichiarazioni di Mazzarri ricordano quelle del peggior Garcia quando diceva cose che lasciavano esterrefatti” è l’entrata a gamba tesa da parte di Del Genio.

“Sono rimasto allibito quando Mazzarri ha parlato di tentativo di verticalizzare su Politano e Raspadori per poi accorgersi che erano meno veloci dei difensori della Lazio”, è la frase che ha mandato su tutte le furie Del Genio.

Si tratta di dichiarazioni rilasciate dall’allenatore nel post-partita del match di domenica scorsa. Mazzarri sicuramente deve fare maggior chiarezza prima di tutto dal punto di vista tattico e poi anche da quello della comunicazione. Ma per convincere i più scettici della bontà del suo operato l’unica medicina possibile è quella più antica del mondo, cioè la vittoria.