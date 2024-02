Distanza enorme: Kvaratskhelia-Napoli, notizia terribile

Il Napoli e Kvaratskhelia sono sempre più distanti, una notizia che non piace ai tifosi e travolge il futuro dei partenopei

Il georgiano Kvaratskhelia è lontano dal Napoli, i problemi che sta riscontrando l’attaccante stanno diventando sempre più un ostacolo per la sua permanenza in maglia azzurra.

Il bilancio di Kvara al Napoli è un po’ a due facce. La sua prima stagione italiana è stata sensazionale, l’attaccante è stato uno eletto miglior calciatore della scorsa Serie A: con 34 gare, 12 reti e 10 assist ha avuto un ruolo da protagonista per la conquista dello scudetto.

In questo torneo, invece, i numeri e le prestazioni sono ben diverse. 19 partite in Serie A e solo cinque reti per Kvara. La sensazione è che stia giocando anche con qualche pensiero di troppo in testa. Uno su tutti riguarda il rinnovo contrattuale: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano come ci sia sempre più distanza fra le parti e ciò non è segnale positivo per i tifosi e per la società.

Rinnovo Kvaratskhelia, i dettagli dello scontro

Gli agenti del georgiano da tempo hanno chiesto un aumento dello stipendio per il loro assistito. Kvara vorrebbe guadagnare uno stipendio da top player e sente di meritare cifre importanti per quanto già fatto al Napoli. La risposta della società non si è fatta attendere, il club di De Laurentiis è disposto a offrire un ingaggio tra i tre e i quattro milioni annui.

La proposta è stata ritenuta insufficiente dall’entourage del georgiano, Kvara ha un contratto da un milione sino al 2027 ma vorrebbe guadagnare molto di più rispetto a quanto offerto dalla dirigenza campana. Come riporta Calciomercato.it, il calciatore desidera un ingaggio da assoluta star, di circa 7-8 milioni di euro. Una richiesta che lo collocherebbe tra i più pagati nel campionato italiano e ai livelli salariali di Victor Osimhen (10 milioni annui, ma con l’aiuto del Decreto Crescita che abbassa la cifra) .

Difficile che il Napoli possa esaudire il desiderio del georgiano per il prossimo futuro, il rifiuto del club rimette così in ballo il suo trasferimento in un top club. A livello di ingaggio club come il Real Madrid o le big di Premier non avrebbero problemi ad esaudire le richieste di Kvara. Più problematico sarebbe trovare l’accordo con De Laurentiis. Non sarà però semplice accontentare le richieste del presidente. Kvaratskhelia partirebbe per non meno di 80 milioni di euro: il Napoli, in ogni caso, otterrebbe una grande plusvalenza dopo avere speso solamente 10 milioni per averlo nell’estate 2022 dalla Dinamo Batumi.