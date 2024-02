Marijuana e pistola: arrestato il campione Nba

L’NBA è di nuovo nei guai, o meglio, lo è uno dei suoi atleti: ecco chi è l’ultimo campione ad aver commesso una bravata di troppo

Nonostante le pene diventino sempre più severe per chi sbaglia, sono ancora numerosi gli atleti della NBA che si fanno notare e non certo per dei comportamenti positivi. Negli Stati Uniti diventa sempre più difficile prendere a modello uno dei cestisti più forti del mondo per i più giovani. Tanti atleti, infatti, al di là delle loro giocate sensazionalistiche in campo, finiscono poi per essere marchiati a vita per le vicende extra-campo.

Al di là delle pene da scontare all’interno dello stesso movimento della National Basketball Association, negli ultimi anni non sono pochi gli episodi in cui alcuni dei cestisti più famosi sono incappati in infrazioni di leggi in vigore negli stessi States, finendo nei guai. Di pochissime ore fa, infatti, la notizia dell’arresto di un cestista di livello internazionale.

Arrestato il campione NBA: marijuana e pistola in macchina

Secondo quanto riportato da WDRB-Tv, il playmaker due volte campione NBA Rajon Rondo è stato arrestato per possesso di armi e droga. A quanto pare non una novità tra gli atleti statunitensi dell’ultima generazione, visto che già meno di un anno fa era arrivata una maxi-squalifica per Ja Morant per aver mostrato un’arma da fuoco su Instagram. Fortuna però per il campione dei Grizzlers che in quel caso non vi furono anche pene non sportive.

Per Rondo invece sono arrivate le manette. Il cestista è stato fermato a Jackson, in Indiana, per una violazione del codice della strada. Dai controlli effettuati sulla vettura poi sono venute fuori il possesso di una pistola, la presenza di grandi quantità di marijuana e, a quanto pare, anche di strumenti per la fruizione degli stupefacenti.

Dalle notizie sembrerebbe poi che il trentasettenne sia stato portato in cella, ma che abbia usufruito della cauzione per uscire dal carcere della contea dove era stato trasferito. Fortunatamente all’ex dei Lakers sono stati contestati reati minori, ma c’è anche da ricordare come per Rondo vigeva già un divieto di possesso di arma da fuoco. Nel 2022, infatti, il play americano fu denunciato dalla sua ex per averla minacciata con una pistola.

All’epoca poi, le accuse vennero lasciate cadere perché le parti trovarono un accordo. Rondo però non ha quanto pare ascoltato il giudice che gli vietava di detenere un’arma ed ora ci è ricascato.