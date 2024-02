Napoli, altro che Arabia: svelata la prossima squadra di Osimhen

Svelato il futuro di Victor Osimhen: altro che Arabia, l’attaccante nigeriano andrà via dal Napoli e sembra aver deciso quale sarà la sua prossima squadra

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già annunciato che al termine di questa stagione Victor Osimhen verrà ceduto. Le dichiarazioni del patron azzurro la scorsa settimana hanno fatto seguito a quelle dello stesso attaccante nigeriano che aveva lanciato segnali tra le righe sul suo futuro.

Il bomber, impegnato attualmente in Coppa d’Africa con la sua nazionale, aveva asserito di aver già deciso cosa fare a giugno ma che fino ad allora darà tutto per la causa partenopea.

Qualche giorno dopo ecco le parole di De Laurentiis che hanno spazzato via ogni dubbio, con buona pace da parte dei tifosi azzurri ormai rassegnati a perdere il proprio attaccante.

Il rinnovo di qualche mese fa aveva fatto sperare in una permanenza duratura, invece è stata solo una mossa per permettere al club di monetizzare quanto più possibile dall’addio dell’ex Lilla con la promessa della dirigenza di impegnarsi a cederlo appena arriverà un’offerta ritenuta buona sia per la società sia soprattutto per il calciatore.

C’è da capire solo quale sarà questa squadra in cui approderà il nigeriano e se soprattutto lui sa già in quale club giocherà l’anno prossimo. Le dichiarazioni sibilline di una settimana fa non hanno chiarito questo aspetto, nemmeno nel volerle interpretare. Ad ogni modo possiamo essere sicuri di dove l’attaccante non andrà.

In molti pensano che il suo futuro sarà in Arabia Saudita a suon di milioni ma la realtà è ben diversa. Niente Arabia Saudita e sono di questo avviso anche i bookmakers che in genere non sbagliano mai. A vedere le quote di Goldbet, sono altre le squadre favorite per accaparrarsi le sue prestazioni. Al momento la pista davanti a tutte è quella che prevede un ritorno.

Altro che Arabia: svelata la prossima squadra di Osimhen, addio al Napoli

Il ritorno di Victor in Francia, lì dove ha iniziato a far parlare di sé. Il PSG, infatti, è il club favorito ed è attualmente quotato a 2,50. Una quota bassa se si pensa che non ci sono ancora notizie sulla sua nuova squadra.

A seguire c’è quella che, secondo molti esperti di mercato, dovrebbe essere la favorita: il Chelsea dove ha giocato Drogba, l’idolo da bambino di Osimhen. Inoltre il suo sogno è proprio la Premier League. Un suo arrivo in blues è quotato a 4.00. A seguire ci sono Manchester United, Liverpool e Real Madrid a 10.00. Al momento, dunque, sembra essere una corsa a due tra londinesi e parigini.

