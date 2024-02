Napoli, flop totale: De Laurentiis lo caccia senza pietà

Il Napoli pensa già alla prossima sessione di calciomercato: durante l’estate sarà addio, De Laurentiis non lo vuole più

Non ci sono dubbi sul fatto che il Napoli, dopo un’annata strepitosa, stia da qualche mese riservando solo tante delusioni ai suoi tifosi. È per tale ragione che il presidente Aurelio De Laurentiis ha già preso in mano la situazione programmando una vera e propria rivoluzione.

Il calciomercato invernale ha regalato non poche sorprese alla rosa di Walter Mazzarri che, con ogni probabilità, saluterà gli azzurri dopo questi mesi da traghettatore nella sua seconda e poco felice esperienza sulla panchina del Napoli. Ancora non è chiaro chi sarà il nuovo allenatore degli azzurri: ciò che è chiaro è che dopo Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker la dirigenza campione d’Italia non intende fermarsi.

Già per giugno, tra entrate ed uscite, sono previsti non poche novità. Occhio soprattutto a Victor Osimhen, uno che nelle settimane scorse non le ha mandate a dire, aprendo in maniera anche abbastanza diretta all’addio alla squadra partenopea. L’ammissione di De Laurentiis, poi, non ha fatto altro che aumentare le speculazioni: sia per la prossima squadra del nigeriano, sia per quello che sarà l’erede designato dal presidente in persona per impiazzare l’ex Lille.

Ecco, però, che un altro nome potrebbe avvicinarsi a fare le valigie a partire da giugno: è già tutto scritto. De Laurentiis è stufo, la cessione è solo una questione di tempo: ecco di chi si tratta.

Addio ad ogni costo: il Napoli lo vende subito

La passata sessione estiva di calciomercato non ha fatto strappare i capelli dalla gioia alla tifoseria partenopea: ed in campo si è visto come la strategia adottata dai vertici di casa Napoli si sia ben presto rivelata fallimentare. Uno dei flop più indiscutibili, a questo punto, è destinato a finire sul mercato.

Si tratta del brasiliano Natan, arrivato poco più di sei mesi fa dal Bragantino per sopperire alla pesante cessione del coreano Kim. Il rendimento dell’atleta verdeoro è stato fino a questo momento altamente insufficiente: sia Garcia che Mazzarri non sono rimasti convinti dalle doti messe in campo da Natan, il cui cartellino è costato 10 milioni di euro.

Ed è per tale ragione che il calciatore, che non rientra più nel progetto disegnato da De Laurentiis, andrà via ad ogni costo la prossima estate. In Serie A sarebbero tre le opzioni, in prestito, che potrebbero prendere corpo: Frosinone, Lecce e Sassuolo.