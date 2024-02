Napoli, l’erede di Osimhen portato via al Milan

Il Napoli si prepara a salutare Osimhen e l’erede del bomber nigeriano è il grande sogno del Milan

Il Napoli di Walter Mazzarri è chiamato ad una nuova convincente stagione, per tentare di raddrizzare una classifica che sta deludendo i tifosi partenopei. Ad ogni modo, c’è il calciomercato a tenere banco in maniera importante con una questione su tutte che sta lasciando non pochi strascichi.

Victor Osimhen ed il Napoli sono ai titoli di coda. La punta nigeriana, nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2026, sembra ormai deciso a salutare il club azzurro per cercare fortuna altrove. Lo stesso bomber ha dichiarato come abbia già definito il suo futuro: “La decisione è stata presa”, ha detto recentemente Osimhen alla ‘CBS’ che ha già le valigie in mano ed in estate dirà addio al club di Aurelio De Laurentiis.

La Premier League e non solo – vi sarebbe pure il PSG sulle tracce dell’attaccante ex Lille – potrebbero essere le soluzioni ideali, con il Napoli che attende una proposta a tre cifre per dare il via libera all’addio della sua stella. In tal senso, De Laurentiis è uscito allo scoperto ammettendo come ormai Osimhen sia destinato ad altri lidi: e da questo punto di vista, la dirigenza campione d’Italia non potrà farsi trovare impreparata durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Ecco perché la ricerca dell’erede del nigeriano è già cominciata da un pezzo sul taccuino del ds Mauro Meluso esiste più di un nome di grande livello: adesso servirà scegliere il profilo giusto che non faccia rimpiangere Osimhen negli anni a venire.

In tal senso arrivano novità importanti per il nuovo bomber che guiderà l’attacco del Napoli nella stagione 2024/25. A rivelarlo è ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, oltre a Jonathan David del Lille e Joshua Zirkzee del Bologna, vi sarebbe un altro nome che potrebbe fare felici i tifosi azzurri.

Si tratta di Serhou Guirassy, a lungo corteggiato dal Milan che ha alla fine mollato la presa per la firma del francoguineano.

Post Osimhen, Napoli su Guirassy: Milan asfaltato

Il 27enne di Arles con la maglia dello Stoccarda sta mantenendo una media gol spaventosa: una rete ogni 65′. Ci sarà da valutare l’eventuale concorrenza per la punta del club tedesco, con il Milan che in estate potrebbe anche tornare alla carica.

Attenzione, però: perché con la disponibilità economica derivante dall’addio di Osimhen la società partenopea non avrebbe concorrenti e potrebbe trovare istantaneamente l’intesa con la dirigenza dello Stoccarda. Guirassy, fino ad ora, ha collezionato tra campionato e coppe 16 presenze con 19 gol e 2 assist vincenti all’attivo.