Napoli: pugno duro di Mazzarri, escluso dalla lista Champions

In casa Napoli il calciomercato è chiuso ed ora si lavora con attenzione a chiudere nel migliore dei modi la stagione. E c’è una notizia sicuramente a sorpresa.

In casa Napoli si lavora con attenzione a tenere compatta la rosa e provare a centrare il quarto posto. Non è un obiettivo semplice e per questo motivo Mazzarri è pronto anche a scelte molto forti per dare un chiaro segnale a tutto il gruppo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe escludere un suo big dalla lista Champions. Un pugno duro che sembra essere un segnale importante per cercare di tenere il gruppo compatto e non rischiare ulteriori tensioni all’interno di un gruppo già diviso.

Napoli: esclusione eccellente, niente Champions League

Il Napoli è pronto a fare questa seconda parte di stagione da assoluto protagonista per cercare di arrivare in Champions League. Per farlo il primo compito di Mazzarri è quello di riuscire a tenere compatto il gruppo e non è un compito semplice considerando quanto successo in passato. Di certo il segnale che sta arrivando in queste ore è molto chiaro e per questo motivo non possiamo escludere delle reazioni importanti a una decisione destinata a diventare storica.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe deciso di escludere Zielinski dalla lista Champions League. Il contratto in scadenza e il braccio di ferro con Mazzarri sarebbero alla base di questa scelta, ma naturalmente non sono escluse decisioni dell’ultimo istante. Naturalmente ancora tutto può succedere e per questo motivo dobbiamo aspettare le ufficialità.

Di certo la strada del Napoli e di Zielinski sono destinate a separarsi in futuro

