Penalizzazione annullata: decisione storica del Coni, calcio nel caos

Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di cancellare la sentenza e annullare la penalizzazione per il club: cambia tutto in classifica

Le penalizzazioni nel calcio possono davvero stravolgere completamente la classifica. Tutti coloro che seguono la Serie A e la Premier League hanno potuto appurarlo in queste ultime due stagioni, prima con i dieci punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze e poi con la stessa sanzione comminata all’Everton per violazione del fair play finanziario.

Nelle serie inferiori le penalizzazioni sono molto più frequenti e dipendono quasi sempre da irregolarità sul piano economico. Tanto per fare un esempio, se emerge che gli ex dipendenti di un club (giocatori o allenatori) non hanno percepito la somma di denaro stabilita nel contratto può scattare la penalizzazione di uno o più punti per la squadra stessa.

E’ proprio quanto accaduto di recente al Città di Varese, che milita attualmente nel girone A di Serie D. I biancorossi, al momento al terzo posto in classifica, si sono visti togliere un punto dopo la sentenza relativa allo stipendio dell’ex allenatore Luciano De Paola. In seguito ai presunti pagamenti non riconosciuti a De Paola è scattata anche l’inibizione per sei mesi per l’ex presidente Stefano Amirante.

Penalizzazione annullata: ora i tifosi possono esultare

Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia tanto attesa da tutti i tifosi del Città di Varese. Il Collegio di Garanzia del Coni si è, infatti, espresso sul ricorso presentato dalla società lombarda in merito a questa sentenza, annullandola e riformandola integralmente. Grazie al ricorso vinto il Varese può così riguadagnare il punto in classifica, portandosi al terzo posto in solitaria con 42 punti: una splendida notizia che consente di affrontare al meglio i prossimi impegni.

Ovviamente l’annullamento della sentenza cancella anche i sei mesi di inibizione all’ex presidente Stefano Amirante. Ma non è tutto: il ricorso vinto può far gioire tutti i tifosi biancorossi anche per un altro motivo molto importante. Grazie a questa decisione del Collegio di Garanzia del Coni, infatti, il Varese non avrà alcuna discriminante nella graduatoria per il ripescaggio. Per farla breve, con la cancellazione della penalizzazione il club potrà ambire con rinnovata convinzione al salto di categoria.

I lombardi sono in piena corsa per i playoff, che al momento sembrano l’unico obiettivo davvero raggiungibile: la vetta occupata dall’Alcione è infatti troppo lontana. Domenica prossima i biancorossi sfideranno l’RG Ticino al Franco Ossola.