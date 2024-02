Sinner a Sanremo, c’è l’annuncio UFFICIALE: decisione presa

Il campione altoatesino, impegnato in una due giorni istituzionale nella Capitale, ha sciolto i dubbi sulla sua partecipazione al Festival

È l’uomo del momento, e chissà per quanto tempo ancora lo sarà. È l’uomo entrato nel cuore di tutti gli sportivi italiani con le sue imprese, che hanno dato lustro all’Italia del tennis e non solo. È semplicemente e fortissimamente lui, Jannik Sinner, la nuova icona dello sport italiano.



Già acclamato come eroe nazionale all’indomani delle straordinarie imprese di Malaga – quando, con le sue 5 vittorie in altrettanti incontri disputati tra singolare e doppio, trascinò la nazionale sul tetto del mondo – il tennista altoatesino ha visto aumentare ancora la sua popolarità grazie alla straordinaria performance di Melbourne.

Giunto a Roma per una serie di tappe di stampo istituzionale – dall’incontro con i media nella nuova sede della Fitp, in via della Camilluccia all’abbraccio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni fino all’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ai compagni di Davis – spalmate su due giorni, il campione è intervenuto in una lunga conferenza stampa.

L’occasione è stata propizia per parlare della recente impresa australiana, ma anche per fugare dei dubbi su un argomento di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Ci riferiamo ovviamente alla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di ospite.

Già corteggiatissimo dal Direttore artistico Amadeus, che lo ha pregato in ogni modo di salire sul palco dell’Ariston, il nativo di san Candido ha dissipato i dubbi sulla sua presenza alla kermesse canora.

Sinner, ufficiale la decisione sulla partecipazione al Festival

Dopo aver ribadito di ‘vivere meglio senza i social’ e aver tessuto le lodi della cittadina di Monte-carlo dove da anni risiede e si allena, coniugando l’esercizio della professione con la vita di un ‘normale’ ragazzo di 22 anni, il campione ha parlato di Sanremo. Dando una notizia che ha lasciato di stucco i fans.

“Sanremo è un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l’Australia. Quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival. Farò il tifo da casa“, ha dichiarato Jannik. Con buona pace di chi si era fatto un’idea diversa.

Il forfait per il torneo di Marsiglia, che si disputerà nelle stesse date del Festival, aveva infatti lasciato pensare ad una sua acclamatissima presenza nella città dei fiori. Macché. Sinner è concentratissimo sul suo percorso, già stabilito con minuzia di particolari col suo staff. Non c’è spazio per distrazioni o cambi di programma. Peccato, almeno per noi tifosi…