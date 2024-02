“Alla Juventus”: l’annuncio improvviso ‘gela’ il Napoli

È arrivato un annuncio improvviso che ‘gela’ il Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: intreccio con la Juventus

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis si è mosso parecchio nella sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri avevano bisogno di inglobare nella rosa nuovi rinforzi potenzialmente in grado di dare un contributo significativo alla causa partenopea. In tal senso, suscita non poca curiosità l’acquisto del centrocampista belga Leander Dendoncker, prelevato in prestito dall’Aston Villa.

Il classe ’95 alza il livello di sicurezza all’interno del rettangolo verde di gioco, perché riesce a garantire un maggior equilibrio. Aggiungiamo che all’occorrenza può essere utilizzato pure nel ruolo di difensore centrale. I campioni d’Italia in carica hanno subito fin troppe reti negli ultimi mesi, di conseguenza serviva eccome mettere a referto un affare del genere.

Anche se non vi sono certezze per il momento circa il rendimento di Dendonker, il quale proverà ad integrarsi nell’ambiente campano il più in fretta possibile. Inoltre, la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso si era attivata per regalare a Walter Mazzarri pure un’altra pedina decisamente più offensiva.

Si tratta di un giocatore che stuzzica parecchio la fantasia del club partenopeo, ma nelle scorse settimane non sono state trovate le condizioni giuste per raggiungere la fumata bianca. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Lazar Samardzic, talento serbo di proprietà dell’Udinese.

Samardzic, che in estate ha saltato il trasferimento all’Inter soltanto per qualche dettaglio sull’aspetto economico, sta continuando a dimostrare di possedere delle capacità fuori dal comune. Ragion per cui non è assolutamente da escludere che il Napoli si convinca a rendersi protagonista di un nuovo assalto una volta terminata la stagione in corso. Ma la forte concorrenza della Juventus di Massimiliano Allegri non aiuta di certo gli azzurri.

Calciomercato Napoli, Samardzic alla Juventus: Pierpaolo Marino lo dice chiaramente

Alla fine, infatti, potrebbe spuntarla i bianconeri, con Cristiano Giuntoli che monitora da tempo il classe 2002 a distanza. Difficile resistere al fascino della Juve, a maggior ragione considerando che il Napoli rischia seriamente di non centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Su Samardzic ha detto la sua anche l’ex dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino, intervenuto in diretta ai microfoni di ‘TvPlay’ durante la trasmissione su Twitch di ‘Calciomercato.it’. Marino ha partecipato ad un evento svoltosi fra le mura dell’Hotel Hilton Eur La Lama di Roma, nella kermesse organizzata da ADICOSP.

“È un ragazzo giovane, serio e più maturo rispetto all’età che ha. Parliamo di un professionista esemplare e io lo vedrei bene alla Juventus“, ha ammesso l’ex dg dei friulani. Una dichiarazioni che presumibilmente non farà piacere al patron Aurelio De Laurentiis, anche se il futuro del serbo è ancora tutto da scrivere.