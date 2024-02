Scatta l’allarme Kvaratskhelia: il Napoli ora trema. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo in casa degli azzurri

Come promesso, De Laurentiis nella finestra invernale calciomercato ha cambiato volto al Napoli.

Ben quattro i nuovi innesti: dal Bournemouth è arrivato, in prestito con diritto di riscatto, l’ex trequartista del Sassuolo Hamed Junior Traorè; dall’Hellas Verona Cyril Ngonge, il colpo più costoso (20 milioni più bonus); dalla Salernitana è giunto il terzino Pasquale Mazzocchi, pagato 3 milioni; dagli inglesi dell’Aston Villa il centrocampista Leander Dendoncker, in prestito con diritto di riscatto.

Non solo. È finalmente ufficiale il rinnovo fino al 2027 di Matteo Politano, tra i più positivi nella prima parte di stagione in chiaroscuro degli azzurri. Insomma, un nuovo Napoli per il tanto atteso cambio di passo per non perdere il treno che conduce nell’Europa che conta, la Champions League, ma che nel contempo getta le basi del futuro.

E con anche Anguissa, dopo la conclusione in anticipo della sua avventura in Coppa d’Africa, già agli ordini di Walter Mazzarri, tutto bene, dunque. Oddio, mica tanto… Con Osimhen dato per sicuro partente la prossima estate e con Zielinski di fatto promesso sposo dell’Inter, in casa Napoli scatta anche l’allarme Kvaratskhelia per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto.

Le parti ne discutano da diverso tempo ma non è ancora arrivata la fumata bianca.

Kvaratskhelia, l’agente: “Non stiamo discutendo del rinnovo”

Uno stallo, visto che non si registrano passi in avanti nella relativa trattativa, con l’entourage del talento georgiano che si sta innervosendo.

La sua situazione contrattuale, dunque, è rimasta immutata, con il georgiano – non straordinario come l’anno scorso sul piano del rendimento – che nella classifica degli ingaggi percepiti dagli azzurri si colloca più o meno a metà, ben lontano dai top. Inevitabile, quindi, il malumore di Khvicha che forse influisce sul suo rendimento.

Ebbene, in merito al rinnovo di Kvaratskhelia si è pronunciato il suo agente, Mamuka Jugheli, nel corso dell’intervista concessa alla televisione georgiana ‘Imedi TV’: “Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club“.

Parole che gelano e fanno davvero tremare i tifosi azzurri in quanto pongono un interrogativo grande come una casa sul futuro in azzurro a lungo termine del georgiano che ha un contratto in scadenza nel 2027. Senza contare che sulle sue tracce ci sono almeno un paio di grandi club europei, su tutti il Manchester City di Pep Guardiola.