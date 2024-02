“Benvenuto a Napoli”: scelto il nuovo allenatore

Il club azzurro lavora al futuro dando priorità alla panchina: idee chiare per il presidente Aurelio De Laurentiis

Reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il Napoli ha deciso di esonerare Rudi Garcia per affidare la guida dei campioni d’Italia nelle mani di Walter Mazzarri. Tuttavia, anche il tecnico di San Vincenzo, al netto di qualche piccolo miglioramento della fase difensiva, sta riscontrando grosse difficoltà a fare rendere la squadra secondo le potenzialità dei calciatori.

Se inizialmente Mazzarri – che ha firmato un contratto valido fino a giugno 2024 – aveva qualche minima chance di essere riconfermato per il futuro, adesso quelle minime chance sembrerebbero non esistere più: il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, a meno di clamorosi ribaltoni, non gli rinnoverà la fiducia e punterà su un altro profilo.

Che tipo di profilo? Stando alle indiscrezioni, negli ultimi giorni il patron partenopeo avrebbe fatto ulteriori tentativi per Antonio Conte. Tentativi il cui esito, però, sarebbe stato identico al “no” ricevuto nel mese di novembre, quando si è trovato a dover sostituire Garcia. Il tecnico pugliese, probabilmente, ha già deciso di trasferirsi a Milano, sponda rossonera, per tentare di rilanciare il progetto Milan.

Oltre Conte, sono stati associati al Napoli diversi profili. Si è parlato di Thiago Motta, così come di Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini. Nomi potenzialmente interessanti, ma tutti indietro nelle gerarchie rispetto al secondo nome presente sul taccuino di De Laurentiis, ovvero quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina già accostato al Napoli durante la scorsa estate.

Napoli, ritorno di fiamma per Italiano: i dettagli

Italiano è un pupillo di De Laurentiis da molto tempo. Precisamente dal dicembre 2021, quando il tecnico toscano, all’epoca sulla panchina dello Spezia, riuscì clamorosamente ad eliminare il Napoli dalla Coppa Italia. Nell’occasione, l’imprenditore romano scese negli spogliatoi del San Paolo e disse all’allenatore: “Possiamo abbracciarci? Io le faccio i complimenti perché con una squadra costata due soldi sta facendo un gran calcio“.

Parole che ancora oggi rimbombano nella mente dell’ex centrocampista il quale, dal canto suo, vorrebbe fare il salto di qualità legandosi ad un club prestigioso come quello campano. Ne sono convinti anche numerosi esperti di mercato. Qualcuno addirittura riferisce che “il tecnico avrebbe già un accordo con Aurelio de Laurentiis dall’estate 2023”.