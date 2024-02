Insigne torna in Italia: arriva a zero subito

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere in Serie A a zero nell’immediato. C’è una squadra che potrebbe affondare il colpo, ma non sarà semplice.

Il calciomercato si è ormai chiuso da qualche ora, ma c’è la possibilità di puntellare la rosa con gli acquisti a zero e le riflessioni per molte squadre sono in corso.

Tra i possibili acquisti c’è anche Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano ha detto no al passaggio in Premier e, come riferito da tuttomercatoweb.com, vorrebbe continuare l’esperienza a Toronto. Ma una chiamata dalla Serie A potrebbe fargli cambiare idea e per farlo si deve svincolare visto che la sessione di calciomercato è ormai chiusa.

Serie A: Insigne pronto a tornare, i dettagli

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia. L’obiettivo del calciatore napoletano è il prima possibile provare a giocare nel nostro campionato e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Come detto in precedenza, l’obiettivo è quello di ritornare in patria per dimostrare le sue qualità, ma si tratta di un qualcosa non facile da fare nell’immediato. L’unico modo è quello di svincolarsi e questo non sembra essere una ipotesi possibile. Naturalmente tutto può succedere e vedremo se un’offerta potrebbe far traballare il calciatore.

Il nome di Lorenzo Insigne in queste ore potrebbe tornare in auge per la Lazio, immobile nell’ultima sessione di calciomercato. I contatti vanno avanti da diverso tempo, ma non si è arrivati ad un accordo. Ora, però, Sarri potrebbe chiedere un sacrificio e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per un po’ di tempo. Ma l’ipotesi più probabile resta quella di giugno visto che per il momento non è assolutamente facile la fumata bianca. Naturalmente tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime ore per capire meglio la situazione.

Insigne ritorna in Serie A: la Lazio resta una possibilità

La Lazio resta una possibilità per il ritorno di Insigne in Serie A anche a calciomercato chiuso. Niente di certo per il momento visto che non è un compito semplice da chiudere. Ma sono in corso tutte le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.