Elisabetta Canalis esagerata: il video in intimo è da capogiro

Elisabetta Canalis manda i fan fuori di testa ancora una volta: spettacolare video in lingerie intima, esplosiva come non mai

Passano gli anni, ma non si arrestano i boati di meraviglia da parte del pubblico per la bellezza eclatante e sempre irresistibile di Elisabetta Canalis. Per i fan, ormai lei è sempre una garanzia e non smette di stupirci con una sensualità da urlo, la stessa che abbiamo imparato a conoscere molto bene da diversi decenni a questa parte.

Il mondo attorno a noi cambia continuamente, ma lei rimane sempre al top e suscita nei nostri cuori sempre le stesse sensazioni. L’ex velina di Striscia la Notizia, a 45 anni, è ancora in grandissima forma e ce lo dimostra continuamente con immagini condivise sui social delle quali ci si stupisce solo fino ad un certo punto.

Come ben sanno i suoi fan di lunga data, la Canalis si tiene in forma con tanta attività fisica, che si aggiunge ai doni innegabili da parte di madre natura. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, possiamo apprezzarlo quasi ogni giorno su un profilo Instagram su cui la modella e showgirl ci regala visioni da applausi. Una manna dal cielo per i suoi oltre tre milioni e mezzo di followers, che nonostante la distanza – dato che Elisabetta vive da anni negli Stati Uniti, anche se con ritorni in Italia abbastanza frequenti – non la dimenticano mai.

Elisabetta Canalis, trasparenze e tutto in mostra: Instagram in delirio con il suo video

Il 2024 è iniziato al top, si può dirlo per davvero, dato che la splendida soubrette sarda ci ha già offerto prospettive destinate a passare alla storia. E l’ultimo post, con uno stratosferico video in lingerie intima, è davvero un capolavoro.

Elisabetta alterna un primo piano ravvicinato con reggiseno e slip neri minimal e che ne contengono a fatica le curve, un body bianco trasparente e aderentissimo con una vestaglia che si apre spalancandosi sulla meraviglia e con una veste rosa shocking che la incornicia stupendamente. Un trittico che manda gli ammiratori ko.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Immancabile la consueta valanga di like e commenti che in poco tempo prendono d’assalto la sua bacheca: “Non lo so se a quest’ora di mattina sia legale”, “Elisabetta ti prego, stiamo lavorando…”, “L’ho già rivisto 36 volte”, “Inchinatevi a sua maestà”, “Altro che colazione da campioni”.