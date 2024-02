Errore tecnico al VAR, super sfida di Serie A “deve essere rigiocata”

L’errore tecnico al VAR e la decisione che ne è conseguita, scatenano il caso anche in Serie A: il big match dovrebbe essere rigiocato

L’arrivo della tecnologia nel calcio, in particolar modo quella del VAR, avrebbe dovuto dare un aiuto talmente importante agli arbitri da mettere a tacere gran parte delle polemiche che ci sono state negli anni, e che a volte hanno deciso anche la conquista dei titoli nazionali e internazionali.

In realtà, abbiamo potuto capire in questa stagione che non è esattamente così, dato che puntualmente ogni weekend ci si ritrova a dover assimilare grandi proteste ed episodi pesanti per la Serie A. In Belgio, però, negli scorsi giorni è arrivata una decisione epocale: la partita tra Anderlecht e Genk sarà rigiocata. Sul campo i padroni di casa erano riusciti a conquistare i tre punti con il risultato di 2-1, ma l’evento decisivo era stato un calcio di rigore sbagliato da Heynen per gli ospiti.

Sulla ribattuta, dopo la respinta del portiere, si era avventato Sor, che era riuscito a gonfiare la rete, ma l’arbitro ha stabilito che il gol non era buono, perché quest’ultimo era entrato in anticipo in area. L’episodio ha destato grandi polemiche da parte del Genk, dato che le immagini video stabilivano chiaramente che altri due calciatori dell’Anderlecht erano entrati ben prima in area di rigore. Ne è derivata una battaglia legale, che hanno vinto gli ospiti: la partita si dovrà rigiocare per errore tecnico.

Dopo il caso in Belgio, anche Juve-Roma: “Deve rigiocarsi”

Paolo Ziliani, noto giornalista spesso critico nei confronti della Juve, non ha perso occasione per sottolineare quanto successo in Europa e ha colto la palla al balzo per tornare a parlare di quanto accaduto in Juve-Roma.

Tramite il suo profilo X, ha sottolineato che “se in Belgio fanno ripetere una partita per accertato errore tecnico da parte del VAR, nel campionato italiano di Serie A bisognerebbe rigiocarne una ventina, metà delle quali con la Juventus protagonista”. Ma sopratutto si è concentrato sull’episodio di Adrien Rabiot, che da diversi fermo immagine era in fuorigioco nel gol decisivo contro i giallorossi.

A tal proposito, ha precisato: “Rabiot era in fuorigioco. Ma l’arbitro addetto al VAR, Mazzoleni, sbaglia ad applicare il regolamento”. E infine: “I contesti sono diversi (calcio di rigore/fuorigioco) ma in entrambi i casi c’è il dimostrato errore tecnico che falsa la partita e determina il risultato”. Insomma, secondo lui, la partita dovrebbe rigiocarsi, ma a questo punto non sarà così.