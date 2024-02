Il Napoli chiude l’affare a giugno: colpo bianconero

Il calciomercato azzurro va oltre la sessione invernale: il Napoli è pronto a chiudere il colpo per giugno, arriva dai bianconeri

Sono stati mesi difficili per il Napoli, il quale ha dovuto fare i conti con un vero e proprio tracollo. Pochi mesi fa il tricolore con Spalletti in panchina e adesso quella azzurra è una squadra irriconoscibile. La corsa per lo Scudetto è già sfumata e, per quanto mostrato in campo, le ambizioni quest’anno sembra essere decisamente meno elevate degli anni scorsi.

Ci sta mettendo una pezza il direttore sportivo Mauro Meluso che, con il via libera di Aurelio De Laurentiis, ha potuto regalare non pochi nuovi innesti per la gioia di Walter Mazzarri. È probabilmente solo l’inizio visto che la rivoluzione sfiorata alla fine della trionfale passata stagione, avverrà nell’estate 2024. A partire dalla guida tecnica sulla quale, in sostituzione di Mazzarri, sono circolate diverse voci.

Da Italiano a De Zerbi e Thiago Motta fino al sogno Antonio Conte: l’ex Ct, almeno stando ai rumors di mercato, ora come ora sarebbe ad un passo dal Milan. Un mare di partite importanti separano il Napoli dal rilancio voluto da De Laurentiis che, dopo Mazzocchi, Traorè, Ngonge ed in ultimissima battuta Denconcker, ha già in mente le prossime mosse per ‘rivoltare’ il suo Napoli.

Si partirà da un nuovo centravanti di spessore visto che, salvo clamorosi colpi di scena, Victor Osimhen lascerà i partenopei. La punta nigeriana e lo stesso patron hanno – a distanza di giorni – ‘ufficializzato’ un addio che sembrerebbe più vicino del previsto. D’altro canto, però, il Napoli non si fermerà al post Osimhen: pronto un super colpo dai bianconeri.

Colpo solo ‘rimandato’: firma col Napoli in estate

Non tutte le trattative portate avanti da Meluso nel mese di gennaio hanno avuto modo di concretizzarsi. Da Samardzic, probabilmente chiusa in maniera definitiva, a chi invece dalla maglia bianconera è destinato a trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio nel mese di giugno.

Si tratta di Neuhen Perez, gioiello dell’Udinese che il Napoli ha trattato a lungo negli ultimi giorni. Il 23enne centrale argentino è stato ad un passo dal trasferirsi subito alla corte di Mazzarri: il passaggio dai friulani agli azzurri è sfumato ma non del tutto. Perez pare infatti possa diventare ufficialmente un calciatore del Napoli al termine dell’attuale stagione.

Il colpo era di fatto già chiuso per 18 milioni di euro, ma lo stesso presidente De Laurentiis ha poi stoppato la trattativa tenendosi Odgard. Un semplice arrivederci all’estate, con il patron azzurro che avrebbe tutta l’intenzione di investire per il gioiello sudamericano.

Perez, 23 anni, è reduce da 22 apparizioni in maglia bianconera con un assist vincente per i compagni all’attivo.