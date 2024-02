Il Napoli lo riporta in Italia: l’affare è rimandato a giugno

Il Napoli non si ferma sul mercato, dopo i colpi arrivati nel mese di gennaio c’è già il primo affare pronto per la sessione estiva

Il primo acquisto del Napoli per l’estate sarà una vecchia conoscenza della Serie A. Un calciatore già ben rodato per il campionato italiano è pronto a indossare la maglia azzurra.

Il restyling dei campani è partito già dalle scorse settimane. I primi innesti del 2024 sono già utili in campo a Walter Mazzarri, con il Napoli che cercherà di migliorare il ruolino non troppo felice del girone d’andata per cercare almeno di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Il Napoli vuole recitare un ruolo da protagonista e sa come, anche per l’estate, ci potranno essere dei colpi importanti per rinnovare la rosa che ha vinto lo scudetto.

Un altro acquisto di peso è già previsto per i prossimi mesi, si tratta di un elemento di sicuro affidamento che in realtà sarebbe già pronto a fine stagione per il suo ritorno in Italia. L’affare sarà definito nei dettagli dalle prossime settimane per evitare ulteriori sorprese.

Torna in Italia, il Napoli supera tutti

Il nuovo approdo nel campionato italiano è ben gradito dai tifosi, che lo ricordano per i trascorsi in Serie A: è stato una delle rivelazioni in campo qualche anno fa e segnava spesso anche gol pesanti. Il Napoli riporterà Theate in Italia, il difensore sarà il primo rinforzo estivo di De Laurentiis.

Lo avevo chiesto Mazzarri per l’immediato, ma se ne riparlerà a giugno non potendo chiudere in tempo l’affare. L’acquisto del belga in estate, intanto, permetterà ai campani di avere un calciatore capace di giocare su più ruoli in difesa. Può giocare con una difesa a tre o a quattro, la sua posizione preferita resta sulla zona centro-sinistra del campo dove può sfruttare anche la capacità di andare in progressione.

Il 23enne ha giocato in Italia nel Bologna nella stagione 2021-22, diventando subito un protagonista con 32 presenze e 2 gol pesanti realizzati contro Lazio e Inter. Il belga era stato seguito già qualche tempo fa dal Napoli, ma il Rennes fu maggiormente convincente, comprando il difensore per 20 milioni di euro.

Il suo periodo in Francia ne sta confermando il buon talento e la capacità di essere sempre un leader in campo. Nella scorsa stagione è stato tra i migliori col Rennes (35 gare e 4 gol) e anche in questo torneo di Ligue 1 non è mai calato di forma. L’acquisto sarà utilissimo per il Napoli del futuro, il club di De Laurentiis potrebbe investire probabilmente una cifra dai 20 ai 25 milioni di euro.