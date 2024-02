Kvaratskhelia ha perso la pazienza: scelto il nuovo club

Khvicha Kvaratskhelia ha perso la pazienza: ha scelto il nuovo club e può lasciare il Napoli. I tifosi stanno tremando, le ultime

Khvicha Kvaratskhelia sembra aver perso la pazienza e adesso starebbe pensando di fare come Osimhen, ovvero lasciare il Napoli la prossima estate. I tifosi si stanno già mobilitando e sono in ansia, sarebbe quasi impossibile immaginare di vedere andare via i due assi migliori dello scudetto nella stessa estate. Occorre però fare chiarezza e non creare allarmismi inutili, andando ad analizzare per bene come stanno le cose.

Il georgiano attualmente percepisce uno stipendio basso per il suo valore, circa 1 milione e mezzo l’anno. Lo stipendio è lo stesso di quello stipulato nell’estate del 2022, quando il classe 2001 arrivò al Napoli da perfetto sconosciuto. Un accordo che ci stava tutto per un giovane di belle speranze di cui si sapeva poco o nulla. Dopo l’annata trionfale che ha condotto al titolo, però, era immaginabile un adeguamento da parte di De Laurentiis. Invece solo tante promesse e il continuo rimandare della situazione.

Kvaratskhelia ha perso la pazienza con il Napoli: nuovo club

C’è molta distanza per il rinnovo e le parti non sono più tornate a sentirsi negli ultimi mesi. Kvara e il suo entourage aspetteranno ancora qualche settimana poi si muoveranno di conseguenza, magari iniziando a dialogare con qualche altro top club europeo. Di sicuro non mancano le pretendenti. Ci sono due correnti di pensiero su questo rinnovo.

La prima vede l’agente aver chiesto ben 7-8 milioni di euro l’anno, una cifra spropositata considerando quanto percepisce oggi il georgiano. In genere in questi casi si va step by step con un graduale aumento dello stipendio. Ma secondo alcuni se non dovesse arrivare la cifra richiesta Kvara sarebbe pronto a fare le valigie.

L’altra corrente di pensiero, invece, è più cauta. L’accordo tra De Laurentiis e l’entourage è quello di discutere del rinnovo durante il terzo anno, ovvero il prossimo. E qui si vocifera che c’è serenità tra le parti e nessuna intenzione del georgiano di andare via senza rinnovo la prossima estate. Quale delle due ipotesi corrisponde al vero?

Probabilmente la verità sta nel mezzo. In ogni caso un club pronto ad approfittarne in caso di addio è sicuramente il PSG, che starebbe già corteggiando il georgiano ed è pronto a tornare alla carica se le cose col Napoli dovessero mettersi in malo modo. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.