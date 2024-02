Meret nella rivale di sempre: Napoli tradito, colpo a sorpresa

Alex Meret è pronto a salutare il Napoli in estate: tradimento clamoroso, firma con la rivale degli azzurri

Il Napoli è chiamato a chiudere nel migliore dei modi un’annata tutt’altro che esaltante: dopo il miracolo Scudetto concretizzatosi solo qualche mese fa, adesso la situazione è decisamente diversa. In tal senso, Meluso e De Laurentiis stanno già lavorando per rinforzare la rosa a partire dal mese di giugno.

Rinforzi ne sono arrivati già a gennaio ma in estate, con un nuovo tecnico destinato a sostituire Mazzarri, molte altre cose cambieranno. Anche in uscita, con qualche big pronto a cambiare casacca e a lasciare la Campania. Il Napoli durante il calciomercato estivo, che promette già scintille, dovrà fare i conti con diverse spiacevoli situazioni che rischiano di lasciare l’amaro in bocca ai milioni di tifosi partenopei.

La prima riguarda sicuramente Piotr Zielinski che, in scadenza a giugno, è ormai promesso sposo dell’Inter. Al di là del nazionale polacco, c’è un nodo che rischia di essere ancora più doloroso: si tratta di Alex Meret.

Il talentuoso portiere friulano, arrivato dall’Udinese per 26 milioni nell’estate 2019, è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima cavalcata del Napoli di Spalletti verso lo Scudetto. Adesso, però, complice anche un’infortunio alla coscia, il numero uno azzurro è finito in disparte.

Napoli, che batosta: Meret rivale in Serie A

In campo Gollini sta dando il meglio di sé, non facendo rimpiangere il titolare dei campioni d’Italia in carica. E a questo punto, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, Meret pare definitivamente orientato a lasciare il Napoli.

Aurelio De Laurentiis, però, non lascerà partire a zero il suo gioiello che è finito da tempo nel mirino di una delle rivali dei partenopei: nei piani del presidente azzurro vi sarebbe il rinnovo, sfruttando l’opzione presente a favore del club, per poi incassare una cifra congrua dalla cessione del portiere. Il club fortemente interessato alla firma di Meret è il Milan, che non sta vivendo la stagione dei sogni e progetta non pochi cambiamenti in vista dell’estate.

Uno di questi potrebbe riguardare la porta, settore nel quale è coperto adesso da Mike Maignan: uno dei migliori al mondo. Il talento francese, però, non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza di Via Aldo Rossi e potrebbe a questo punto venire sacrificato in nome di una maxi plusvalenza: così, Moncada e Furlani chiamerebbero De Laurentiis per provare a portare Meret in quel di Milanello.

Un intreccio clamoroso che vedrebbe i tifosi azzurri sicuramente straniti nel vedere, tra qualche mese, uno dei loro beniamini e trascinatore del Napoli negli ultimi anni con la maglia rossonera sulle spalle.