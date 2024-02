Nadal, annuncio ufficiale: ecco quando torna in campo

Il mondo del tennis vive un momento di cambiamenti e importanti ufficialità. Intanto arrivano nuovi aggiornamenti

Gli Australian Open sono ufficialmente terminati e sono finiti nel migliore dei modi per i colori azzurri. Jannik Sinner ha fatto la storia, è diventato il primo italiano nella storia del tennis maschile a vincere a Melbourne e lo ha fatto nel migliore dei modi. In semifinale ha battuto il dieci volte campione Novak Djokovic, autentica stella e grande favorito alla vigilia del torneo.

In finale è arrivata l’ennesima impresa, Sinner era sotto due set a zero contro il numero tre al mondo Daniil Medvedev, ma è riuscito a ribaltare il match realizzando un’impresa epica. Jannik è giustamente l’uomo del momento, si parla ovunque di lui ed è costantemente nel mirino dei media italiani e internazionali.

L’azzurro lavorerà in vista dei prossimi importanti tornei, il suo prossimo impegno sarà a Rotterdam, ma dopo la priorità riguarda i tornei americani e poi quelli della stagione sul rosso.

Sinner qui parte leggermente dietro ai favoriti, in prima fila per il Roland Garros ci sono Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ma soprattutto ci sarà l’uomo più atteso, il campione spagnolo e re della terra battuta Rafael Nadal.

Dopo un lungo stop Rafa è tornato in campo a inizio 2024, ma un nuovo contrattempo fisico lo ha costretto a saltare gli Australian Open. Ora c’è attesa per il suo ritorno e nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio sul suo futuro. A parlare è stato il suo storico coach ed ex campione di tennis Carlos Moya.

Rafael Nadal, aggiornamenti sul futuro

Il coach di Rafa ha parlato ai microfoni di Puntodebreak ed ha confermato che il rientro di Nadal è ormai imminente. Salvo complicazioni il forte tennista – ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam – dovrebbe tornare ufficialmente per il torneo di Doha, in programma dal prossimo 19 Febbraio. Nadal ha partecipato quest’anno a un 250 a Brisbane, ma si è arreso ai Quarti di finale a Thompson, complice appunto l’ennesimo guaio fisico.

Moya ha confermato: “Siamo prudenti, ma Rafa sta migliorando. Il suo infortunio non era grave, ma bisogna essere cauti e stiamo lentamente ricominciando ad allenarci”. Moya ha parlato di un Nadal abbastanza ottimista anche perchè con questi infortuni poteva andare anche peggio e invece lo spagnolo ha ripreso subito ad allenarsi. Nadal tornerà a Doha, ma va detto che il suo principale obiettivo è tornare al meglio per il Roland Garros, torneo che lo ha reso grande e dove proverà ‘l’ultimo grande ballo’.