Napoli, l’esodo non finisce qui: via anche Raspadori, l’annuncio

Vera e propria rivoluzione offensiva in casa Napoli: i partenopei, nel mercato estivo, rischiano di perdere anche Raspadori

Il mese di gennaio è stato fondamentale per il Napoli: i partenopei, dopo le difficoltà avute nella prima parte di stagione (che hanno portato all’esonero di Garcia) hanno voluto rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Quattro innesti con l’obiettivo di rendere la squadra competitiva per il quarto posto.

Sempre per quanto riguarda il discorso relativo al mercato, i tifosi del Napoli sono consapevoli di dover rinunciare ad uno dei giocatori più importanti del club: parliamo di Osimhen il cui futuro sarà, come confermato dallo stesso De Laurentiis, in Premier League, al PSG o al Real Madrid.

La cessione di Osimhen sarà dura da digerire, considerando l’importanza del giocatore e soprattutto quanto fatto nella stagione del titolo. Il Napoli dovrà trovare il modo di rimpiazzare l’attaccante nigeriano ma la società rischia di dover trovare due nuovi attaccanti: chi potrebbe lasciare i partenopei è Raspadori. Giocatore tecnico e con la possibilità di essere determinante in diverse zone del campo.

Il classe 2000 infatti può essere impiegato da seconda punta ma anche nel ruolo di esterno sinistro e, all’occorrenza, in quello di attaccante principale. All’interno di questa stagione lo abbiamo visto ricoprire praticamente tutti questi ruoli realizzando quattro gol e due assist tra tutte le competizioni. Il futuro di Raspadori però sembra essere lontano da Napoli.

Napoli, Raspadori in Premier: piace al Brighton

“Ha iniziato con me quando aveva diciotto anni. Mi piacerebbe averlo, lo vedo più maturo. Raspadori è il mio nove ideale, lo ha fatto anche in nazionale“. Queste le parole di De Zerbi, a Cronache di Spogliatoio, sull’attaccante del Napoli. Il classe 2000 dunque non è escluso che possa trasferirsi in Premier League nel corso del prossimo mercato estivo.

Il Brighton, per convincere il Napoli a cedere Raspadori, potrebbe mettere sul piatto ben quarantacinque milioni di euro. Cifra decisamente importante e difficile da rifiutare. I partenopei, al termine di questa stagione, rischiano di vedere completamente rivoluzionato il proprio reparto offensivo.

Al momento però si tratta di una semplice suggestione di mercato anche perché il futuro dello stesso De Zerbi sembra non essere poi così certo. Sappiamo che, al termine della stagione, Xavi e Klopp lasceranno Barcellona e Liverpool: il tecnico italiano potrebbe essere un profilo ideale per entrambi i club.