Nuovo allenatore e primo colpo: il Napoli chiude subito

Nuovo allenatore e primo colpo per il Napoli: a sorpresa Aurelio De Laurentiis può portare un tecnico che nessuno immaginava prima. I dettagli

Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente (ri)aperto i casting per il nuovo allenatore del Napoli che verrà. Dopo aver toppato la scelta di Rudi Garcia, è di nuovo tempo di decidere la nuova guida tecnica dei campioni d’Italia per avviare un nuovo progetto che si spera sarà vincente come quello di Spalletti. Una rivoluzione che avrà inizio la prossima estate. Walter Mazzarri lascerà il club azzurro a questo nuovo (e per ora ignoto) tecnico, sperando di portare in eredità la qualificazione in Champions League. A giugno, in ogni caso, il suo ruolo di traghettatore sarà terminato.

Il presidente starebbe pensando di scegliere un nome a sorpresa. Il solito effetto teatrale del patron azzurro che alla fine decide di depistare tutti e andare su un profilo di cui nessuno parla. Confonde le idee e sceglie chi meno ti aspetti, Aurelio De Laurentiis è fatto così. Anche questa volta potrebbe non essere da meno: si è parlato con insistenza di Mourinho, di Thiago Motta, di Palladino, di Italiano, di Conte. Giusto per fare qualche nome. Probabilmente il nuovo allenatore potrebbe appartenere, effettivamente, alla nuova scuola dei tecnici emergenti, ma non essere nessuno di quelli fin qui citati.

Nuovo allenatore e primo colpo per il Napoli: De Laurentiis chiude subito

Sembra strano come tra i vari allenatori emergenti del panorama italiano da Thiago Motta a Palladino e Italiano, passando persino per Dionisi (che tanto bene non sta facendo con il suo Sassuolo), nessuno parli o si sia accorto di quanto stia facendo Alberto Gilardino al Genoa. Arrivato un anno fa quando i rossoblù erano in serie B e navigavano in acque agitate, in pochi mesi non solo li ha portati agilmente in serie A con una cavalcata trionfale. Ma ha continuato l’opera con un campionato da incorniciare in questa stagione.

Il capolavoro lo sta compiendo anche l’ex attaccante in rossoblù ma nessuno ne parla. L’allenatore potrebbe lasciare il capoluogo ligure se dovesse arrivare un’offerta importante per il suo futuro e questa offerta potrebbe presto essere quella del Napoli! Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di affidare proprio all’ex bomber di Milan e Parma il progetto di rilancio azzurro, stando a quanto riportato da ‘Le Cronache di Napoli’.

Non solo Gila: con lui il tecnico potrebbe portare con sé uno dei suoi fedelissimi al Genoa. Ci riferiamo a Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 fin qui sempre schierato da titolare in campionato. Gilardino non rinuncia mai a lui e vorrebbe continuare ad averlo anche nell’esperienza al Napoli.