Svolta Conte: “Ma gli acquisti di gennaio non sono giusti per lui”

Continuano i rumors sul passaggio di Antonio Conte al Napoli a giugno. Nuove dichiarazioni fanno piuttosto clamore.

Dopo un lunghissimo mese di gennaio è ufficialmente terminato il calciomercato invernale. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, campione d’Italia in carica, si è consacrato come regina di questa sessione, il club azzurro ha effettuato diversi acquisti e diverse cessioni, rivoluzionando in parte la rosa. Tanti acquisti, qualche scommessa e giocatori in prestito con diritto di riscatto che dovranno dimostrare il proprio valore.

L’investimento più oneroso riguarda l’attaccante belga Cyril Ngonge, arrivato dal Verona per 20 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per un giovane di discrete qualità; non solo Ngonge in quanto sono arrivati Dendoncker e Traore, entrambi in prestito e i due verranno valutati durante questa seconda parte di stagione. Non va dimenticato inoltre l’arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana, ma nel complesso sono in molti a giudicare insufficiente questo calciomercato.

Tanti calciatori, ma nessuna certezza e soprattutto nessun colpo in difesa, il reparto che forse più necessitava di movimenti. Il Napoli proseguirà cosi fino a fine stagione, Mazzarri proverà ad ottenere il massimo possibile da questa rosa, ma c’è la consapevolezza che a fine anno vi sarà un’ulteriore rivoluzione. A partire dalla panchina dove il tecnico livornese saluterà definitivamente il club partenopeo. E proprio riguardo ciò è intervenuto l’allenatore Giampiero Ventura, dicendo la sua sul momento in casa Napoli.

L’ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana Giampiero Ventura è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del possibile approdo di Conte sulla panchina azzurra.

Calciomercato Napoli, c’è la sentenza di Ventura

Per Ventura il tecnico pugliese è l’uomo giusto per il Napoli, ma c’è un problema non da poco riguardante gli acquisti del club: Conte è un allenatore che chiede rinforzi importanti, calciatori solitamente che costano molto e con ingaggi importanti, già gli acquisti di gennaio – sottolinea Ventura – non sembrano essere ideali per un profilo come l’ex tecnico di Inter e Juventus. Da qui le perplessità, pensieri che Ventura condivide con gran parte del tifo partenopeo.

Uno dei pochi acquisti a essere ritenuto ideale per Conte – secondo Giampiero Ventura – è l’ex Salernitana Mazzocchi, perfetto per il 3-5-2 dell’importante allenatore. A riguardo Ventura ha sostenuto: “Finora ha dato ancora poco al Napoli, ma sono sicuro che Conte lo sfrutterebbe molto“, la chiusura finale del tecnico. Tanti dubbi e al momento Conte non sembra essere in prima fila per la panchina azzurra, anzi sono