Addio già comunicato: ecco l’erede di Mazzarri

Si starebbe facendo largo una pista che ha tutto per potere diventare sempre più concreta per il dopo Mazzarri sulla panchina del Napoli

Walter Mazzarri non continuerà ad allenare il Napoli. La cosa era già nota a tutti al momento della firma del tecnico livornese con il club azzurro, che già aveva guidato dal 2009 al 2013. Ed al quale si era legato a metà novembre fino al prossimo 30 giugno 2024.

Il 62enne toscano di San Vincenzo era ben consapevole che avrebbe assunto un ruolo da traghettatore, e magari soltanto un andamento eccezionale in campionato potrebbe far avere qualche ripensamento ad Aurelio De Laurentiis.

Ma ormai c’è la netta consapevolezza che il Napoli attuale è del tutto diverso da quello che ha cannibalizzato la stagione 2022/2023. Stravincendo lo scudetto con un dominio assoluto come poche altre volte si era visto nel calcio italiano e non solo.

La dirigenza partenopea già da settimane ha iniziato i primi sondaggi allo scopo di farsi trovare pronta in estate. Così sarà possibile programmare il futuro senza perdere del tempo prezioso.

C’è un lotto di nomi che circola con insistenza, ma in diversi casi ci sarebbero anche delle difficoltà da superare. Un candidato però starebbe superando tutti gli altri, nel corso delle ultime ore.

Si era molto parlato di Antonio Conte, che però è molto esigente sia in termini di richieste che di pretese economiche. Senza dimenticare il suo carattere forte che già lascia presagire ad una possibile, complicatissima convivenza con l’altrettanto forte caratterialmente Aurelio De Laurentiis.

Altri nomi sono quelli di Francesco Farioli del Nizza, bravo ma che rappresenterebbe un azzardo in vista di una rifondazione, e di Roberto De Zerbi del Brighton. Quest’ultimo preferirebbe continuare ad allenare in Premier League, da quanto sembra.

Ultimamente invece starebbe aumentando la possibilità di potere vedere Sergio Conceiçao sulla panchina del Napoli. L’ex centrocampista di Lazio, Parma ed Inter e della nazionale portoghese allena il Porto dal 2017 ed è in scadenza a giugno del 2024.

Chi dopo Mazzarri? C’è un nome che sta emergendo con prepotenza

Già in passato Conceiçao era stato accostato agli azzurri e questa potrebbe essere la volta buona. Lui conosce bene l’Italia e certe metodologie del calcio di casa nostra, nonostante la sua ultima apparizione in Serie A risalga da calciatore nel 2004.

Conceiçao ed il Porto non si amerebbero più come prima ed il divorzio viene dato per scontato dalla stampa sportiva lusitana.

Il Napoli sarebbe l’unico club ambizioso al momento interessato a lui e quindi tutto lascia presagire che ci potrebbe essere un contatto importante con tanto di fumata bianca nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo toccherà a Walter Mazzarri fare in modo che il portoghese possa trovare una squadra da potere guidare anche nella prossima edizione della Champions League.