Calciomercato: accelerazione improvvisa, Calafiori il primo colpo estivo

Riccardo Calafiori è ormai prossimo a lasciare il Bologna ed iniziare una nuova avventura. Sarà lui il primo colpo del calciomercato estivo.

Dopo aver accettato di chiudere la stagione con il Bologna, Calafiori quasi certamente in estate farà un salto di qualità molto importante anche se per il momento non si hanno certezze e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da Oggi Sport Notizie, il Bologna potrebbe perdere Calafiori durante il calciomercato estivo visto che c’è un club pronto ad affondare il colpo e regalarsi il difensore. Un quadro molto più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane e vedremo cosa accadrà.

Mercato: Calafiori nel mirino, ecco con chi firma

L’esperienza di Calafiori al Bologna è ormai giunta al termine. Il calciatore sta dimostrando di avere qualità e per questo motivo sono diverse le squadre interessate. I sondaggi non sono mancati, ma per il momento i felsinei hanno chiuso la porta. Ora però arriva il più difficile. Trattenere il calciatore non sarà semplice e vedremo alla fine con chi andrà. I dubbi sono diversi e quindi un quadro molto più chiaro lo si avrà solamente al termine della stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Tottenham potrebbe sbaragliare la concorrenza e assicurarsi Calafiori durante il calciomercato estivo. Ci pensano anche le big italiane, tra cui anche il Napoli, e per questo motivo spetterà anche al calciatore scegliere una squadra. La scelta definitiva sarà fatta solo al termine del campionato e vedremo cosa succederà.

Di certo la strada è lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire alla fine chi la spunterà. Vedremo cosa accadrà ed alla fine quale maglia indosserà al termine di una stagione che ha permesso al giocatore di fare un salto di qualità.

Ultime Calafiori: il Tottenham pronto ad affondare il colpo

Il Tottenham è pronto ad affondare il colpo per regalarsi un giocatore come Calafiori. Tutto può succedere essendo il calciomercato estivo e vedremo alla fine chi la spunterà. Si tratta di un nome che è comunque destinato a far parlare durante la prossima estate.