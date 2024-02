Clamoroso Napoli, telefonata De Laurentiis-Klopp: cosa succede

Riaperto il casting per la panchina azzurra e il patron prova a piazzare il colpaccio: l’ultima indiscrezione non lascia alcun dubbio

Suggestioni e sogni appartengono allo sport da sempre, e il calcio non fa eccezione. Lo ha imparato Aurelio De Laurentiis nel corso dei suoi anni di presidenza al Napoli, durante i quali – pur guardando il bilancio con un occhio attento – ha portato all’ombra del Vesuvio giocatore ed allenatori di un livello altissimo.

Il primo fu Rafa Benitez, seguito da Gonzalo Higuain, José Callejon e Raul Albiol. Poi è stato il momento di Carlo Ancelotti, giunto sulla panchina partenopea grazie ad un coup de theatre che risollevò il morale di una piazza sconvolta per l’addio di Maurizio Sarri. E adesso?

E adesso il Napoli sta attraversando un momento complicatissimo. Forse il più complicato della gestione De Laurentiis da quando il club è tornato nel grande calcio. Lo scudetto conquistato in modo prepotente qualche mese fa, oggi sembra solo un lontano ricordo. E qualsiasi sarà l’esito della stagione in corso, in estate sarà rivoluzione. A partire dalla panchina, dove ormai è praticamente certo Walter Mazzarri non siederà più.

È il momento di rifondare in casa Napoli, questo è poco ma sicuro. Restando sul tema panchina, sono diversi i profili individuati da De Laurentiis per il post-Mazzarri. Alcuni di questi erano nei radar azzurri anche la scorsa estate, quando il presidente si è trovato a dover sostituire Luciano Spalletti.

La maggior parte sono giovani allenatori molto interessanti, come ad esempio Vincenzo Italiano, Thiago Motta, Raffaele Palladino e Francesco Farioli. In cima alla lista, però, oltre a quello di Antonio Conte, c’è un nome che se arrivasse farebbe fare letteralmente i salti di gioi ai tifosi partenopei. Ci riferiamo a Jurgen Klopp, che lascerà il Liverpool a fine stagione dopo nove anni ad altissimi livelli alla guida dei Reds.

Napoli, si apre il casting per la panchina: Adl prova il colpaccio Klopp

Ma quanto è verosimile pensare all’arrivo del tedesco nel capoluogo campano? Le ultime indiscrezioni invitano a non essere pessimisti. Già. Perché Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, sostiene che De Laurentiis farà almeno un tentativo per portare Klopp sulla panchina del Napoli.

“Conosco poco Adl, meglio i suoi collaboratori, ma una telefonata gliela farà sicuro, già in estate chiamò tutti”, ha affermato il giornalista ai microfoni di TMW Radio. Parole che non sono sfuggite all’ambiente napoletano, che adesso già sogna una nuova pagina azzurra all’insegna della “grande bellezza”.