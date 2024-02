Dazn, offerta da non credere: ce l’hai subito gratis

Offerta incredibile e da non credere da DAZN: lo si può avere subito gratis. La piattaforma annuncia un’offerta incredibile per gli abbonati

DAZN è sempre più centro del mondo del calcio in Italia. Tutti i tifosi che si rispettino ne hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita. Dal 2018 la Serie A è visibile sulla nota piattaforma OTT che è cresciuta a vista d’occhio di anno in anno. All’inizio aveva solo tre partite a giornata, adesso invece è l’unica detentrice dei diritti del massimo campionato italiano. Senza DAZN non puoi vedere la A. Non solo: nel corso degli anni sono sbarcate anche altri campionati come quelli esteri, la serie B, l’Europa e la Conference League. E non è finita qui.

Lo scorso autunno sono stati assegnati i diritti per i prossimi cinque anni e DAZN li ha avuti assegnati ancora una volta. C’è fiducia dunque nella piattaforma da parte della Lega e dei vertici del calcio, a dispetto dei tanti problemi tecnici avuti nel corso degli anni quando spesso il segnale si impallava. Un’offerta sempre più ricca e adesso arriva anche un’altra novità per tutti gli abbonati. Gratis!

Nuova offerta per DAZN. La piattaforma è pronta ad offrire nuovi contenuti ai propri abbonati con una promozione incredibile e gratis per chi è già sottoscrittore. Per avere il tutto attivo non bisognerà aggiungere un euro, gli appassionati non aspettavano altro. C’è l’annuncio: ma cosa riguarda?

Offerta da non credere per DAZN: lo hai subito gratis!

La Gazzetta dello Sport ha rafforzato la propria partnership con DAZN con una combo “giornale + tv”. In cosa consiste? Fino al 30 giugno tutti gli abbonati della tv principale in cui vedere il campionato di serie A potranno attivare la “Gazzetta Digital Edition” in maniera gratuita, ovvero l’opportunità di leggere il quotidiano in formato digitale online ogni giorno.

Per attivare l’offerta basterà un’operazione semplice stesso online. Può essere attivata sia dagli abbonati alla piattaforma OTT da più tempo, sia dai nuovi. Se hai DAZN, insomma, puoi leggere anche La Gazzetta dello Sport gratis con un semplice click. L’annuncio l’ha dato lo stesso giornale più antico d’Italia sul proprio sito Diversi appassionati di calcio si stanno già mobilitando per non perdere questa opportunità che può offrire la possibilità di restare sempre aggiornati su quanto succede nel mondo del calcio.